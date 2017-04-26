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Верховная Рада предлагает усовершенствовать разработку градостроительной документации
13:59 26.04.2017 |
Верховная Рада Украины зарегистрировала проект закона № 6403 от 21 апреля 2017 года "О внесении изменений в закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности".
Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, положения документа направлены на усовершенствование структуры градостроительной документации, определение составляющих и содержания всех ее видов, обеспечение проведения ее комплексной экспертизы.
Законопроектом планируется более четко определить функции государственных органов власти и местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Генеральной схемы планирования территорий Украины и всех других видов градостроительной документации на региональном и местном уровнях.
Документ также предусматривает введение нового вида градостроительной документации - плана объединенной территориальной общины.
Кроме того, проектом закона предлагается расширить полномочия органов местного самоуправления путем введения местных правил регулирования застройки, которые устанавливают порядок использования территорий и объектов в населенных пунктах и объединенных территориальных общинах.
Согласно пояснительной записке, проектом закона №6403 планируется обеспечить доступ инвесторов и общественности к градостроительной документации через Государственный реестр по пространственному планированию на региональном и местном уровнях.
Историко-архитектурный опорный план законопроектом предлагается определить как исходные данные для разработки градостроительной документации.
Законопроектом предусматривается разработка плана красных линий для всей территории определенного населенного пункта в составе его генерального плана или после утверждения генплана.
Предполагается, что проект закона уберет коллизии в градостроительном законодательстве и создаст прозрачный и неконфликтный механизм учета общественных интересов при разработке градостроительной документации.
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