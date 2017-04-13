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Рада узаконила частную детективную деятельность в Украине
18:57 13.04.2017 |
Верховная Рада приняла закон о частной детективной (розыскной) деятельности (№3726).
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект во втором чтении и в целом проголосовал 261 народный депутат на пленарном заседании в четверг.
Закон определяет общие правовые основы организации частной детективной деятельности.
Согласно принятому закону, частная детективная деятельность осуществляется с целью поиска, сбора и фиксации информации, розыска предметов, имущества, людей и животных, установления фактов и выяснения обстоятельств по заказу клиента и согласно договорам о предоставлении частных розыскных услуг.
Частным детективом может быть гражданин Украины, достигший 21 года, владеющий государственным языком, имеющий высшее юридическое образование или стаж работы в оперативных подразделениях либо органах досудебного расследования не менее 3 лет, прошедший соответствующее обучение с целью осуществления частной детективной (розыскной) деятельности и получивший соответствующее свидетельство о праве заниматься такой деятельностью.
Согласно закону, частный детектив не может быть служебным или должностным лицом органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных или судебных органов власти.
На субъектов частной детективной деятельности (частных детективов, объединения частных детективов) не распространяется действие законов, которые регулируют правовой статус работников правоохранительных органов.
Субъекты частной детективной деятельности не имеют права осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, отнесенные законом к исключительной компетенции оперативных подразделений.
Частный детектив имеет право заниматься частной розыскной деятельностью как физическое лицо-предприниматель либо совместно с другими частными детективами путем основания объединения.
Согласно принятому закону, несовместимой с деятельностью частного детектива является военная или альтернативная (не военная) служба. С целью повышения эффективности частной розыскной деятельности могут создаваться объединения частных детективов, для которых предоставление частных детективных услуг являются исключительным видом деятельности. Объединения частных детективов являются юридическим лицом, созданным путем объединения двух или более частных детективов в соответствии с украинским законодательством.
Свидетельства о праве заниматься частной розыскной деятельностью будут выдавать органы Министерства юстиции Украины.
В первом чтении эту законодательную инициативу Верховная Рада приняла почти год назад - 19 апреля 2016 года.
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