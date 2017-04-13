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Рада приняла во втором чтении законопроект об улучшении условий ведения строительной деятельности
18:01 13.04.2017 |
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона № 5587 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно улучшения условий ведения строительной деятельности".
Соответствующее решение на заседании украинского парламента в четверг поддержали 276 народных депутатов.
"Идеология этого законопроекта состоит в том, чтобы отменить лишние разрешения, распоряжения, согласования в строительстве, которые уже учтены в Государственных строительных нормах и правилах. Принятие этого законопроекта значительно улучшит ситуацию с разрешительной документацией в строительстве, и мы рассчитываем, что это даст возможность Украине продвинуться сразу на несколько позиций в рейтинге Doing Business", - сказал первый замглавы парламентского комитета по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ, депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрий Андриевский, выступая с трибуны.
Как уточнил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, принятие законопроекта даст возможность Украине подняться на 38 пунктов в сфере строительства в рейтинге Doing Business.
Как сообщалось, законопроект № 5587 отменяет необходимость получения в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) исходных данных и технических условий для реализации проектов строительства. Их можно будет получить вместе с архитектурно-строительными требованиями. Таким образом планируется сократить количество разрешительных процедур и сроки их прохождения для строительства объектов.
Данным законопроектом также предусматривается, что к профессиональной аттестации исполнителей работ, связанных с созданием объектов архитектуры, смогут получить доступ лишь граждане с наличием высшего профильного образования и не менее трех лет опыта работы по специальности.
Законопроект № 5587 также предполагает отмену обязательной экспертизы на предмет прочности, надежности и долговечности объектов строительства I и II категорий сложности, которые возводятся на территориях со сложными инженерно-геологическими и техногенными условиями. Такая экспертиза предусматривается только для соответствующих объектов III категории.
Кроме того, документ предусматривает утверждение Кабинетом министров перечня строительных работ, которые не требуют документов, дающих право на их исполнение, и после окончания которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.
Законопроектом также урегулируется порядок передачи информации в государственные органы статистики от новосозданных местных органов госархстройконтроля, которые получили свои полномочия в рамках децентрализации полномочий Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).
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