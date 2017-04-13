Верховная Рада ратифицировала конвенцию с Мальтой об избежании двойного налогообложения.

За принятие в законопроекта №0141 проголосовали 280 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Конвенция направлена на избежание ситуации, при которой доход сначала облагается налогом в государстве, в котором получатель дохода является резидентом, а потом в государстве, в котором осуществляется доходная деятельность.

Конвенция способствует избежанию двойного налогообложения, предотвращению уклонения от уплаты налогов и взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли.

Она будет распространяться на лиц, которые являются резидентами Мальты и Украины.

Планируется, что налогами на доходы будут считаться все налоги, взимаемые с общей суммы дохода или с отдельных элементов дохода, включая налоги на доходы от отчуждения движимого или недвижимого имущества, и налоги на общую сумму заработной платы или платы, уплачиваемых предприятиями.

Предполагается, что налогами, на которые распространяется действие конвенции, в Украине станут налог на прибыль предприятий и налог на доходы физлиц, в Мальте - налог на доход.

Документ устанавливает ставку по дивидендам 15%, а по роялти - 10%.

Как сообщали Українські Новини, впервые Кабмин предложил Раде ратифицировать конвенцию с Мальтой об избежании двойного налогообложения в июле 2015 года.

В сентябре 2015 года Рада отказалась ратифицировать данную конвенцию.