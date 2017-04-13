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Рада ратифицировала конвенцию с Мальтой об избежании двойного налогообложения
12:56 13.04.2017 |
Верховная Рада ратифицировала конвенцию с Мальтой об избежании двойного налогообложения.
За принятие в законопроекта №0141 проголосовали 280 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Конвенция направлена на избежание ситуации, при которой доход сначала облагается налогом в государстве, в котором получатель дохода является резидентом, а потом в государстве, в котором осуществляется доходная деятельность.
Конвенция способствует избежанию двойного налогообложения, предотвращению уклонения от уплаты налогов и взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли.
Она будет распространяться на лиц, которые являются резидентами Мальты и Украины.
Планируется, что налогами на доходы будут считаться все налоги, взимаемые с общей суммы дохода или с отдельных элементов дохода, включая налоги на доходы от отчуждения движимого или недвижимого имущества, и налоги на общую сумму заработной платы или платы, уплачиваемых предприятиями.
Предполагается, что налогами, на которые распространяется действие конвенции, в Украине станут налог на прибыль предприятий и налог на доходы физлиц, в Мальте - налог на доход.
Документ устанавливает ставку по дивидендам 15%, а по роялти - 10%.
Как сообщали Українські Новини, впервые Кабмин предложил Раде ратифицировать конвенцию с Мальтой об избежании двойного налогообложения в июле 2015 года.
В сентябре 2015 года Рада отказалась ратифицировать данную конвенцию.
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