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Порошенко подписал изменения в УПК относительно заочного осуждения
20:48 11.04.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного производства" (законопроект №5610).
Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины, данный документ 11 апреля возвращен с подписью от президента.
Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла этот закон 16 марта 2017 года. Соответствующий законопроект №5610 во втором чтении и в целом поддержали 252 народных депутата
Текст законопроекта ко 2-му чтению на момент голосования на сайте парламента отсутствовал, народных депутатам таблицу поправок раздали перед голосованием.
Согласно действующей редакции Уголовного процессуального кодекса, положения главы об особенностях заочного досудебного расследования действуют до 15 апреля 2017 года. Согласно редакции в первом чтении законопроекта №5610 после принятия данных изменений в УПК глава об особенностях специального (заочного) досудебного расследования уголовных правонарушений будет действовать временно, но не более двух лет с момента введения в действие положений Кодекса касательно досудебного расследования следователями Государственного бюро расследований (ГБР).
Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что если парламентарии не примут этот закон, для большого количества заочных уголовных производств "двери закроются" - они не будут доведены до вынесения судебных решения.
"Из текста проекта мы исключаем изменения в пункт 1 раздела 11 УПК "переходные положения", которыми предусматривалась работа следственных подразделений прокуратуры без ограничений. Предлагаем оставить правила начала работы ГБР и передачу уголовных производств предусмотренных в действующей редакции", - сказал соавтор законопроекта, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Николай Паламарчук с трибуны во время рассмотрения инициативы во 2-м чтении на пленарном заседании в четверг.
Таким образом, по-прежнему следователям органов прокуратуры будет отведено не более 2 лет после создания ГБР на то, чтобы завершить расследуемые уголовные производства.
Ю.Луценко в свою очередь заверил, что в 2017 году такой орган будет создан.
Однако в ходе дискуссии в сессионном такое утверждение вызвало сомнение, и они наставали на том, чтобы в Уголовном процессуальном кодексе определить сроки создания ГБР. Такое предложение не нашло поддержку.
Кроме того, в редакции 1-го чтения предлагалось увеличить до 18 месяцев сроки "заочного" досудебного расследования, а также возможность содержания под стражей до 18 месяцев в уголовных производствах по особо тяжким преступлениям, совершенных организованной группой, преступной организацией или террористической организацией.
"В процессе подготовки мы... из текста законопроекта такие спорные положения, которые вызывали непонимание в зале: возможность вручения повесток через сообщения в официальных печатных изданиях "Голос Украины", "Урядовый курьер" и официальном веб-сайте органа, который осуществляет вызов; увеличение нынешнего срока содержания лица под стражей до 18 месяцев; увеличение срока досудебного расследования до 18 месяцев, возможность продления генеральным прокурором срока досудебного расследования до 18 месяцев", - сказал соавтор инициативы Н.Паламарчук.
Возможность заключения сделки со следствием для членов террористических организаций стала еще одной дискуссионной нормой, которую предложили закрепить в Уголовном процессуальном кодексе.
Генпрокурор Ю.Луценко непосредственно перед голосования согласился исключить "террористические организации" из перечня совершивших тяжкие преступления, по которым возможна сделка между прокурором и подозреваемым или обвиняемым, если подозреваемый (обвиняемый) не является организатором террористической группы.
При этом осталась возможность заключения сделки в производствах относительно особо тяжких преступлений, совершенных организованной группой или преступной организацией при условии раскрытия подозреваемым, который не является организатором такой группы, преступных действий других ее участников.
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