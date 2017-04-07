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Порошенко одобрил повышение ставки финансирования по кредитам на строительство (покупку) доступного жилья до 7%
16:23 07.04.2017 |
Президент Петр Порошенко подписал законопроект, предусматривающий повышение ставки финансирования по кредитам на строительство (покупку) доступного жилья до 7%.
Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.
Также законопроект предусматривает расширение категории получателей государственной поддержки в размере 50% стоимости строительства (приобретения) доступного жилья и/или льготного ипотечного жилищного кредита лицами, которые являются ветеранами антитеррористической операции (АТО), и родственниками лиц, погибших в АТО, а также внутренне перемещенными лицами.
Кроме того, на данную поддержку смогут претендовать внутренне перемещенные лица, на которых распространяется действие закона "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц".
Как сообщали Українські Новини, 16 марта за принятие в целом законопроекта № 4550, которым предусматривалось повышение ставки финансирования по кредитам на строительство (покупку) доступного жилья до 7%, проголосовали 265 депутатов при минимально необходимых 226.
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