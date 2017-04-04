Финансовые новости
- |
- 04.04.17
- |
- 21:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Рада ввела единые правила пересечения перекрестка с круговым движением
13:46 04.04.2017 |
Верховная Рада Украины ввела единые правила пересечения транспортными средствами перекрестка, где организовано круговое движение.
За соответствующий законопроект "О внесении изменений в статью 41 Закона Украины "О дорожном движении" (относительно приоритетности транспортных средств, которые двигаются по кругу)" №4246 во вторник за основу проголосовало 242 народных депутата, в целом - 234 депутата.
Так, в закон "О дорожном движении" предлагается ввести ранее отсутствующую норму: преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.
Согласно пояснительной записке к документу, сложная социально-экономическая ситуация в Украине привела к отсутствию дорожной разметки и дорожных знаков на автомобильных дорогах. Также в каждом городе действует правило пересечения перекрестка с движением по кругу, что вызывает аварийность на таких участках. Поэтому сегодня в обществе востребованы изменения, которым вводятся единые правила пересечения транспортными средствами перекрестка, где организовано круговое движение.
"Одним из первых колец, разработанных по схеме Roundabout - это построенное в 1907 году архитектором Джоном МакЛареном кольцо для движения автомобилей и трамваев Hanchett Residence Park в городе Сан Хосе, Калифорния. В странах Европы на перекрестках, где организовано круговое движение, действует единая схема движения Roundabout. Как свидетельствует официальная статистика, каждый раз после введения в действие схемы Roundabout, аварийность на перекрестках уменьшалась примерно на 80%", - говорится в пояснительной записке.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Меморандум с МВФ включает докапитализацию государством банков и ФГВФЛ на сумму до 98 млрд грн
ТОП-НОВОСТИ
|ЕС выделил Украине второй транш в €600 миллионов - Порошенко
|МВФ ожидает возврата Украины на рынок еврооблигаций в конце 2017г
|Украина ожидает получение еще 8 траншей от МВФ на $8,3 млрд в 2017-2018, - меморандум с МВФ
|Украина планирует провести приватизацию ОПЗ в 1 полугодии, - меморандум с МВФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Меморандум с МВФ включает докапитализацию государством банков и ФГВФЛ на сумму до 98 млрд грн
|Золото дорожает 4 апреля на увеличении спроса на безопасные активы
|ЕС выделил Украине второй транш в €600 миллионов - Порошенко
|Госбюджет-2017 в I кв.-2017 перевыполнен на 10,6% - Госказначейство
|МВФ ожидает возврата Украины на рынок еврооблигаций в конце 2017г
|Украина ожидает получение еще 8 траншей от МВФ на $8,3 млрд в 2017-2018, - меморандум с МВФ
Это интересно
|Фишинговые атаки на клиентов авиакомпаний заканчиваются успехом в 90 случаях из 100
|Топ-9 лучших стран для предпринимательства
|Blue Origin показала интерьер капсулы для космических туристов
|SsangYong раскрыл все подробности о новом Rexton
|Более 70 двигателей для «Протона» оказались бракованными
В январе этого года «Роскосмос» отозвал двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М», выпущенные за последние несколько лет. При их изготовлении использовались «неликвидные компоненты»: менее жаростойкие материалы вместо материалов с драгметаллами.
|SpaceX впервые в истории повторно запустила использованную ракету
|Все больше технологических стартапов занимаются космосом