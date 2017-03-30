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Главой Высшего админсуда повторно избран судья Нечитайло
Собрание судей Высшего административного суда Украины избрало руководителем суда Александра Нечитайло, срок полномочий которого на этой должности истек ранее.
Как передаёт корреспондент агентства ""Интерфакс-Украина", судья А.Нечитайло был избран тайным голосованием собрания судей ВАСУ в четверг в Киеве.
А.Нечитайло заверил судей, что будет работать до окончания срока работы ВАСУ и юридической ликвидации суда в связи с формированием обновленного Верховного суда Украины.
Между тем, с 2016 года в Высшем совете правосудия находится заявление А.Нечитайло об увольнении с должности судьи, и как ожидается, ВСП на заседании 6 апреля должен рассмотреть его.
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