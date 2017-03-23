Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2302а-д от 28 апреля 2016 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах".

Соответствующий закон поддержали 260 народных депутатов на заседании парламента в четверг.

Как сообщалось, указанный проект закона предусматривает внедрение в законодательное поле Украины процедур squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная продажа акций).

Как ожидают авторы законопроекта, это упростит процесс преобразования псевдо-ПАО в ЧАО и улучшит условия выхода из состава акционеров владельцев миноритарных пакетов акций, обеспечив им гарантию защиты прав и возможность получить средства за акции, продав их по рыночной цене, не ниже той, по которой аккумулировал свой пакет мажоритарный акционер.

Как отметил в ходе заседания парламента народный депутат Юрий Соловей, принятие этого проекта закона позволит полностью реформировать отрасль корпоративного права и фондового рынка.

"Принятие данного законопроекта дает возможность привлечь в экономику миллиарды долларов, которые сегодня сохраняют украинские граждане", - подчеркнул он.

По словам Ю.Соловья, согласно оценкам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), на руках у украинцев сегодня находится около $200 млрд. Эти деньги не работают в экономике, так как, по сути, единственным источником инвестирования является недвижимость.

Как сообщалось, в случае принятия законопроекта публичные общества смогут своевременно выполнить требования закона об обязательном листинге акций ПАО, который предусматривает, что все ПАО, которые к началу 2018 года не смогут соответствовать листинговым требованиям, должны будут сменить тип общества.

Кроме того, принятие законопроекта по мнению его авторов, повысит привлекательность приватизационных объектов для (иностранных) инвесторов.

