Верховная Рада ввела законодательное определение договора между акционерами (корпоративного договора).

За принятие законопроекта №4470 в целом проголосовали 279 депутата при необходимых 226, передают Українські Новини.

Договором между акционерами признается договор, предметом которого является реализация акционерами-владельцами простых и привилегированных акций прав на акции и/или прав по акциям, предусмотренных законодательством, уставом и другими внутренними документами общества

В законопроекте говорится, что участники общества с ограниченной ответственностью или акционеры акционерного общества вправе заключить между собой договор, согласно которому они обязуются реализовывать свои корпоративные права способом, предусмотренным таким договором, или воздержаться от их реализации, согласованно совершать другие действия, связанные с управлением обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных в договоре обстоятельств, или воздерживаться от отчуждения таких долей до наступления определенных в договоре обстоятельств.

При этом, согласно тексту законопроекта, договор между акционерами не может обязывать его стороны голосовать согласно указаниям органов общества, определять структуру органов общества и их компетенцию(кроме случаев, когда стороной договора является входящее в состав руководствующих органов лицо), а условия корпоративного договора, противоречащие этой норме закона являются ничтожными (не имеют юридической силы).

Также в законопроекте говорится, что с целью выполнения обязательств, возникающих из договора между акционерами, сторона, которую представляют, может указать в доверенности, выданной своему представителю, о том, что эта доверенность не может быть отменена до окончания срока доверенности или может быть отменена только в случаях, предусмотренных в доверенности (безотзывная доверенность), либо после прекращения обязательства. для выполнения которого она выдана.

Безотзывная доверенность должна быть нотариально заверена.

Кроме того, в законопроекте дается законодательное определение опционному договору, согласно которому одна сторона вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором действий (в том числе оплатить все денежные средства или принять имущество) и при этом, если первая сторона не заявит требование в указанный срок, действие опционного договора прекращается.

Законопроект также содержит правку, согласно которой корпоративные договора между акционерными обществами, в которых государство владеет от 25% акций, будут регулироваться отдельным законом.

Как сообщали Українські Новини, 17 января Рада поддержала законопроект №4470 в первом чтении.