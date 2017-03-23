Верховная Рада усовершенствовала механизм государственной поддержки инвестиционных проектов.

За принятие в целом законопроекта №5105 проголосовали 234 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает разграничение таких понятий, как "государственное инвестирование" и "государственная поддержка", а также децентрализацию принятия решений по инвестированию путем введения понятий "государственное инвестирование" и "местное инвестирование".

Также законопроект предусматривает упрощение процедуры получения государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов путем изменения роли Государственного реестра инвестиционных проектов с разрешительной на информационную.

Также законопроект предусматривает внесение проектов, которым оказана государственная поддержка, и государственных инвестиционных проектов в Государственный реестр инвестиционных проектов с целью ведения мониторинга их реализации.

Как сообщали Українські Новини, 15 марта первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив подписал соглашение с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о присоединении Украины к Декларации о международных инвестициях и транснациональных корпорациях.