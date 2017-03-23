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Рада обязала членов общественных антикоррупционных организаций подавать электронные декларации
13:08 23.03.2017 |
Верховная Рада обязала членов общественных антикоррупционных организаций и кандидатов в депутаты и Президенты подавать электронные декларации.
За принятие в целом законопроекта №6172 проголосовали 268 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Также Рада обязала подавать декларации кандидатов в депутаты.
Парламент установил, что декларации подают физические лица, которые получают средства в рамках реализации в Украине программ технической, в том числе безвозвратной, помощи в сфере предотвращения коррупции, а также которые систематически выполняют работы, предоставляют услуги по имплементации стандартов в сфере актикоррупционной политики.
Кроме того, обязаны будут продать декларацию лица, которые являются руководителями или входят в состав высшего органа управления общественных объединений, других непредпринимательских обществ, которые осуществляют деятельность, связанную с предотвращением коррупции.
При этом в ходе обсуждения законопроекта была изъята норма, которая обязывала подавать декларации основателей и редакторов СМИ.
Для лиц, которые подают электронную декларацию впервые, срок подачи продлен до 1 мая.
Также декларации подают лица, которые входят в состав наблюдательного совета государственного банка, государственного предприятия или прибыльной государственной организации.
Кроме того, субъектами декларирования становятся члены Общественного совета добропорядочности, а также общественных советов, которые принимают участие в подготовке решений по антикоррупционным программам.
Как сообщали Українські Новини, ранее депутат Рады от фракции "Народный фронт" Татьяна Чорновол инициировала обязательство руководителей антикоррупционных общественных объединений, а также основателей, главных редакторов и редакторов СМИ подавать электронные декларации.
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