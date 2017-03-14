Верховная Рада внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся особенностей добровольного объединения территориальных громад, расположенных на территориях, смежных районов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за закон №5520 на вечернем пленарном заседании во вторник проголосовало 232 народных депутата.

Закон вносит изменения в Земельный кодекс Украины, законы Украины о добровольном объединении территориальных громад, о местных государственных администрациях. Согласно закону, решение об установлении и изменении границ районов и городов принимает Верховная Рада по представлению Кабинета министров Украины.

До принятия данных изменений норма закона гласила, что данное решение принимает Верховная Рада Украины по представлению областных советов, Киевского и Севастопольского горсоветов и Верховной Рады Автономной республики Крым.

Как сообщает пресс-служба вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, отсутствие оснований для назначения первых выборов в громадах, созданных на границе районов или вокруг городов областного значения ЦИК обосновывает необходимостью сначала внесения Верховной Радой Украины изменений в границы соответствующих районов. Хотя по обращению Минрегиона парламентский комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления предоставил разъяснения, где говорится, что выборы в указанных случаях можно назначать и без внесения изменений в границы районов.

Выступая в Верховной Раде, Г.Зубко отметил: "Принятие законопроекта важный шаг, которого ждали десятки громад по всей Украине. Законопроект позволяет и механизм для создания объединенных громад, в состав которых вошли местные советы разных районов. А также, когда громады объединяются вокруг городов областного значения. Громады добровольно объединяются и стремятся совместно строить будущее вокруг своих традиций и культуры, а не по установленным границам районов. Многие громады остались невозможным восстановить историческое объединение и создать те громады, которые все время существовали, но были разделены во времена советской власти - чтобы ими было проще управлять. Спасибо народным депутатам за поддержку".

Кроме того, вице-премьер-министр выразил убеждение, что "принятие законопроекта - большая мотивация для десятков громад, созданных на границе районов, закончить процесс объединения и большой толчок к новому объединению".