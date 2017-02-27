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Создание антикоррупционного суда в Украине нецелесообразно - глава Верховного суда
Антикоррупционный суд в случае его создания в Украине станет лишним звеном в судебной системе, необходимо просто доукомплектовать штат судов, заявил глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк.
"Судебная система должна быть максимально прозрачной и понятной... По нашему мнению, это лишнее звено (антикоррупционный суд - ИФ)",- сказал глава Верховного суда на брифинге в понедельник в Киеве.
Он подчеркнул, что решать вопрос устройства судебной системы - это дело государства, "главное, чтобы на выходе было справедливое судебное решение и в рамках разумного срока".
Я.Романюк напомнил, что на сегодняшний день суды первой инстанции на 35% не укомплектованы, а количество заявлений и дел возросло.
"Мне кажется, что это неправильный путь для рассмотрения специальной категории дел - создавать специальные суды. Так можно далеко зайти. Тогда давайте будем создавать специальные суды для рассмотрения конкретных дел. Это неправильно... Необходимости в этом просто нет. Судебная система достаточно обширная, вполне способна обеспечить рассмотрение всех категорий дел, которые есть. Другое дело - надо укомплектовать систему",- подытожил Я.Романюк.
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