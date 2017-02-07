Депутаты налогового комитета Верховной Рады во вторник инициировали изменения, восстанавливающие налоговую милицию, которая с начала текущего года находится вне закона, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Соответствующий законопроект под ироничным названием "О налогообложении наследства" уже включен в сегодняшнюю повестку дня. Это попытка вернуть коррупционное наследство налоговой милиции. Если парламент поддержит эти изменения, орган, который годами "кошмарил" бизнес, будет вновь легитимизирован", - говорится в его заявлении, обнародованном на сайте Министерства финансов.

А.Данилюк добавил, что договоренность относительно доработки законопроекта Минфина о создании финансовой полиции в кратчайшие сроки достигнута в понедельник, 6 февраля, на совещании под председательством премьер-министра. Основные бизнес-ассоциации, независимые эксперты и общественность публично поддержали документ законопроект.

"Я продолжаю придерживаться позиции о неприемлемости восстановления налоговой милиции. Это "наследие" должно уйти в прошлое", - заявил министр.

Он также призвал не поддерживать правки относительно возврата налоговой милиции.

Как сообщалось, в ходе прохождения законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс для улучшения инвестиционного климата (закон №1797-VIII) в конце 2016 года в Раде была допущена техническая ошибка при изменении нумерации пунктов.

"Де-юре правовой статус налоговой милиции сейчас - "вне закона". Де-факто она не ликвидирована, сотрудники не уволены, производства не переданы, продолжает свою деятельность", - описала ситуацию народный депутат Татьяна Острикова (фракция "Самопомич").

Министр финансов А.Данилюк в такой ситуации призвал к скорейшему принятию закона о создании финансовой полиции, о котором идет речь в меморандуме с МВФ.

"В конце 2016 года из-за технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговою милицию вне закона уже с 1 января 2017 года... Стоит ли исправлять ошибку, опять легализуя репрессивную налоговую милицию? Очевидно, что нет. Нужно двигаться только вперед", - написал глава Минфина на своей странице в соцсети "Фейсбук". Он уточнил, что разработка и согласование законопроекта были завершены в сентябре 2016 года.

Документ предусматривает ряд основных принципов, на которых планируется создавать фиполицию: замена силового подхода аналитическим; сокращение штата до 2,5 тыс. чел. (в настоящее время - 15 тыс.); невмешательство в работу честного бизнеса; обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую отборочную комиссию, представителей силового блока - не более 25%; зарплаты, которые уменьшат риск коррупции и дадут возможность привлечь лучшие кадры.

