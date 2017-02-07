Финансовые новости
- |
- 07.02.17
- |
- 14:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Рада упростила процедуру получения права на специальное водопользование
12:34 07.02.2017 |
Верховная Рада упростила процедуру получения права на специальное водопользование.
За принятие соответствующего законопроекта №3323 в целом проголосовали 233 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
В частности, депутаты установили единый срок действия такого права длительностью 6 лет, вместо текущих краткосрочных на 3 года и долгосрочных на 25 лет.
Также законопроект предполагает сокращение перечня документов, которые подаются для оформления права специального водопользования, определив их исчерпывающий перечень.
Кроме того, проектом закона устанавливаются исчерпывающие основания для прекращения права специального водопользования и порядок прекращения такого права.
Как сообщали Українські Новини, этот законопроект был принят парламентом за основу 4 октября 2016 года.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Александр Данилюк: Финансовые схемы – наш национальный спорт
Министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью УНИАН рассказал о запуске финансовой полиции, прогнозах относительно спецконфискации и приватизации, настроениях международных партнеров относительно Украины и судебном процессе со страной-агрессором в Лондоне (укр.).
ТОП-НОВОСТИ
|Рада отказалась урегулировать добычу янтаря
|Кабмин понизил соцнормативы тепло-, газо- и электроснабжения с 1 мая
Согласно постановлению №51 от 6 февраля, правительство уменьшило социальные нормы потребления газа с 5,5 до 5 куб. м на 1 кв. м отопительной площади. Также Кабмин понизил нормативы потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения).
|Блокада Донбасса. Что успели перекрыть Семенченко и компания
|Из-за национализации Приватбанка, НБУ изменил принцип разделения банков по группам
"Из-за национализации Приватбанка мы изменили подход к разделению банков. Если у нас раньше было 4 группы: государственные, с инкапиталом и частные делили на 2 группы по активам, то теперь у нас будут государственные, частные иностранные и отдельно Приватбанк", - Виталий Ваврищук.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Акционеры ОПЗ согласовали возможность передачи предприятия в аренду
Согласно сообщению ФГИ, акционеры также согласовали реструктуризацию долга предприятия перед НАК "Нафтогаз Украины" за поставленный газ, начиная с 1 апреля 2017 года, равными частями сроком на два года без начисления процентов, согласно распоряжению Кабмина №1018-р от 28 декабря 2016 года.
|Александр Данилюк: Финансовые схемы – наш национальный спорт
Министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью УНИАН рассказал о запуске финансовой полиции, прогнозах относительно спецконфискации и приватизации, настроениях международных партнеров относительно Украины и судебном процессе со страной-агрессором в Лондоне (укр.).
|Рада отказалась урегулировать добычу янтаря
|7 февраля стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей
|Кабмин понизил соцнормативы тепло-, газо- и электроснабжения с 1 мая
Согласно постановлению №51 от 6 февраля, правительство уменьшило социальные нормы потребления газа с 5,5 до 5 куб. м на 1 кв. м отопительной площади. Также Кабмин понизил нормативы потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения).
|Украина и США подписали соглашение о FATCA
|Насалик допускает веерные отключения электроэнергии в конце марта в случае блокирования угля из АТО
Это интересно
|Модель Skoda Octavia RS получила заводской чип-тюнинг
Как следует из названия, двигатель 2.0 TSI получил прибавку в 15 л.с., а крутящий момент увеличился на 20 Н•м (до 370 Н•м). Не REVO Technik, конечно, но и этого хватает, чтобы у лифтбека и универсала разгон до 100 км/ч сократился на одну десятую секунды - до 6,6 и 6,7 с соответственно.
|Причиной непопулярности экомобилей назвали дорогую страховку
|В Британии группу финансистов осудили за мошенничество
|Джонни Депп: транжира или банкрот?
Экс-менеджеры по бизнесу Джонни Деппа нашли оправдания в свой адрес в ответ на иск актера. Компания The Management Group, ранее управлявшая финансами американского актера, теперь обвиняет его в расточительстве и просит капитана Джека Воробья посмотреть правде в глаза: траты у него зашкаливают.
|Tesla Model S и BMW i3 не смогли получить высший балл за краш-тест
|Компания Tesla переименовалась
Теперь, как пишет CNBC на своей странице в Twitter, фирма именуется Tesla Inc., а не Tesla Motors. В связи с чем компания Tesla приняла решение внести изменение в название, неизвестно. Издание The Verge предполагает, что это связано с расширением сферы деятельности производителя электромобилей.
|Смартфон Honor 6X оказался не таким прочным, как хотелось бы