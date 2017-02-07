Верховная Рада упростила процедуру получения права на специальное водопользование.

За принятие соответствующего законопроекта №3323 в целом проголосовали 233 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

В частности, депутаты установили единый срок действия такого права длительностью 6 лет, вместо текущих краткосрочных на 3 года и долгосрочных на 25 лет.

Также законопроект предполагает сокращение перечня документов, которые подаются для оформления права специального водопользования, определив их исчерпывающий перечень.

Кроме того, проектом закона устанавливаются исчерпывающие основания для прекращения права специального водопользования и порядок прекращения такого права.

Как сообщали Українські Новини, этот законопроект был принят парламентом за основу 4 октября 2016 года.