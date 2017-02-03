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Кабмин внес в Раду проект закона об аудите финотчетности и аудиторской службе
15:08 03.02.2017 |
Кабинет Министров внес в Верховную Раду проект закона об аудите финансовой отчетности и аудиторской службе.
Об этом говорится в зарегистрированном 3 февраля законопроекте №6016, передают Українські Новини.
Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.
25 января на заседании правительства был одобрен проект закона "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности".
Законопроект имеет целью повысить качество аудиторских услуг в Украине путем совершенствования системы регулирования аудиторской деятельности в соответствии с международными стандартами.
Предусмотрено создание принципиально нового органа общественного надзора за аудиторской деятельностью.
В него будут входить совет по надзору за аудиторской деятельностью и инспекция по обеспечению качества.
Проект также предусматривает, что орган будет осуществлять контроль качества и будет применять санкции к субъектам аудиторской деятельности, проводящим обязательный аудит предприятий, имеющих общественный интерес.
Общие принципы регулирования аудиторской профессии и осуществления аудита, изложенные в законопроекте, в основном соответствуют общеевропейским тенденциям: ужесточены требования к независимости аудиторов, их объективности и организации работы, применение международных стандартов аудита и стандартизация требований к аудиторскому отчета, четкая система регистрации аудиторов, повышенные требования к общественно значимых субъектов хозяйствования.
Также документ откроет украинским аудиторам доступ на европейские рынки.
Как сообщали Українські Новини, 25 января Кабмин одобрил проект закона об аудите финотчетности и аудиторской службе на заседании.
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