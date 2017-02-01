Финансовые новости
- |
- 01.02.17
- |
- 09:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
МЭРТ предлагает отменить экспертную оценку при продаже земучастков
13:36 31.01.2017 |
Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предлагает отменить проведение экспертной денежной оценки земельного участка при нотариальном удостоверении договоров купли-продажи или залога, заключаемых между юридическими лицами.
Соответствующие изменения закреплены законопроектом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине", обнародованном на веб-сайте министерства.
"Истребование заключения об указанной оценке необоснованно, поскольку в Украине действует свободное ценообразование, а договорная стоимость земельного участка не влияет на налоги, уплата которых контролируется нотариусами (в отличие от сделок с участием физлица)... Согласно исследованиям Всемирного банка для рейтинга Doing Business, расходы заказчика на проведение экспертной оценки стоимости земельного участка, составляют 1 тыс. грн, а время на ее проведение - 10 календарных дней", - поясняется в анализе регуляторного влияния документа.
Согласно ему, в 2015 году в Госреестре прав на недвижимое имущество было зарегистрировано 126,4 тыс. прав собственности на земучасток и 11,5 тыс. вещных прав ипотеки.
"Учитывая, что проведение экспертной денежной оценки земельного участка является не обязательным условием для заключения сделок, можно предположить, что такая оценка не проводилась для 10% сделок. Таким образом, общие расходы заказчиков на проведение экспертной денежной оценки в 2015 году для всех сделок составили 124,026 млн грн", - констатируется в документе.
В нем также отмечается, что при отмене денежной оценки экономия для сторон сделки по залогу земельного участка составит около 11,5 млн грн, а при заключением договоров купли-продажи земучастка - 25,27 млн грн.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Переговоры с МВФ: в Украине отложили старт земельной реформы
Сроки проведения земельной реформы в Украине, которая предполагает принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения в переговорах с Международным валютным фондом, перенесены с марта на май 2017 года. Об этом Українським Новинам сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
|Авдеевская мозоль. Путина взбесило, что Порошенко ездил в Берлин без него
|Кто из политиков забыл об Авдеевке
|Директор Авдеевского коксохима: если завод остановится при такой низкой температуре, то перестанет существовать
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банкиры ожидают оживление корпоративного кредитования впервые с конца 2015
|"Газпром" уменьшил поставки газа в Европу по "Северному потоку"
|В январе транзит газа увеличился на 39% до 8,9 млрд куб. м
В январе 2017 года транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему по контракту с компанией "Газпром", по оперативным данным оператора ГТС компании "Укртрансгаз", увеличился на 39%, или на 2 500,2 млн куб. м до 8 906,5 млн куб. м, по сравнению с январем 2016 года.
|В январе Украина увеличила импорт газа в 1,6 раза до 1,5 млрд куб. м
В январе Украина, по оперативным данным оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", увеличила импорт природного газа в 1,6 раза (на 59,4%), или на 541,95 млн куб. м, до 1 454,5 млн куб. м, по сравнению с объемом импорта в январе 2016 (тогда Украина импортировала 912,5 млн куб. м).
|НБУ необходимо переходить к более мягким монетарным способам поддержки экономики - Данилишин
"Правильная денежно-кредитная политика является третьей составляющей экономического роста. Считаю, что нужно постепенно отходить от жесткой денежно-кредитной политики в сторону более мягких монетарных способов обеспечения развития национальной экономики", - написал в Фейсбуке Б.Данилишин.
|Золото дешевеет 1 февраля на фоне роста курса доллара к мировым валютам
|Переговоры с МВФ: в Украине отложили старт земельной реформы
Сроки проведения земельной реформы в Украине, которая предполагает принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения в переговорах с Международным валютным фондом, перенесены с марта на май 2017 года. Об этом Українським Новинам сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
Это интересно
|В Тихом океане вскоре может появиться первый в мире плавучий город
|Apple присоединилась к Amazon, Google, Facebook, IBM и Microsoft в создании искусственного интеллекта
В рамках Partnership on AI, компании будут делиться опытом в направлении развития технологий искусственного интеллекта, сделают более доступными научные труды, связанные с данной темой, и так далее. Но ни о какой совместной работе над новым ИИ речи не идёт.
|Отель Romantik Seehotel Jaegerwirt заплатил хакерам за разблокировку дверей в номера постояльцев
|VW обогнал Toyota по числу проданных автомобилей
|Ford добавит "старым" машинам современные опции.
|Прокуратура подозревает экс-главу Volkswagen в мошенничестве
|Aston Martin лишил крыши 603-сильный суперкар Vanquish S