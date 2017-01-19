Ряд народных депутатов предлагает законодательно ограничить возможность использования квартир в многоквартирных жилых домах для ведения хозяйственной деятельности.

Соответствующая инициатива содержится в проекте закона № 5473 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования квартир в многоквартирных жилых домах", зарегистрированном в Верховной Раде 30 ноября 2016 года.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, его инициаторы предлагают внести изменения в Гражданский кодекс Украины и запретить использовать квартиры в многоквартирных домах не по назначению, в том числе в качестве офисов, гостиниц и других учреждений временного проживания.

В то же время предлагается допустить использовать квартиры для ведения хоздеятельности без использования наемного труда только лицами, выступающими их собственниками или зарегистрированными в них по месту жительства. При этом такая деятельность не должна нарушать права и интересы других собственников помещений в соответствующем жилом доме и не должна противоречить установленным правилам пользования жилыми домами и жилыми помещениями.

Законопроектом также предусматривается внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые устанавливают штраф за использование квартир в многоквартирных домах не по назначению в размере от 2 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Принятие указанного проекта закона будет способствовать обеспечению прав жителей жилых домов, их безопасности, соблюдению установленных правил и норм использования помещений", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Инициаторами проекта закона выступают народные депутаты фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, Дмитрий Андриевский, Андрей Шинькович, а также депутат фракции "Народный фронт" Александр Кодола и внефракционный депутат Юрий Левченко.