Кабинет министров Украины одобрил законопроект о децентрализации административных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, который предусматривает передачу функций ЗАГСов местным органам власти.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Мы в законе предлагаем передать функции ЗАГСов, все без исключения, местным общинам и местным советам", - сказал министр юстиции Павел Петренко на заседании.

Он проинформировал, что законодательной инициативой предусматривается, что передача всех полномочий займет несколько лет. В течение переходного периода данные функции будут исполняться и органами Министерства юстиции.

Как отметил П.Петренко, речь идет о функциях регистрации браков, изменении имени, фамилии и пр.