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Топливно-энергетический комплекс
Рада регламентировала внедрение электронного билета в городском общественном транспорте
14:32 17.01.2017 |
Верховная Рада регламентировала внедрение автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте (электронный билет).
За принятие в целом законопроекта №4121 проголосовали 265 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Документом автоматизированная система учета оплаты проезда определена как программно-технический комплекс, предназначенный для осуществления учета предоставленных транспортных услуг с помощью электронного билета.
Электронный билет - это проездной документ установленной формы, который после регистрации в автоматизированной системе учета оплаты проезда дает право пассажиру на получение транспортных услуг.
Органам местного самоуправления будут предоставлены полномочия по введению автоматизированной системы учета оплаты проезда, установлению порядка ее функционирования, а также форм носителей, видов, порядка обращения и регистрации проездных документов, также по определению лица, уполномоченного взимать плату за транспортные услуги в случаях внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда.
Также законопроект устанавливает обязательность обеспечения льготных категорий населения электронными билетами в населенных пунктах, где внедрена автоматизированная система учета оплаты проезда и обязанности для пассажиров осуществлять регистрацию проездных документов в населенных пунктах.
Кроме того, документ предусматривает увеличение штрафа за безбилетный проезд пассажира в городском транспорте с 20-кратного до 30-кратного размера стоимости проезда.
Как сообщали Українські Новини, Министерство инфраструктуры надеется на внедрение электронного билета в общественном транспорте в 2017 году.
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