Верховная Рада ввела классы последствий для строительных объектов вместо категорий сложности.

За принятие в целом законопроекта №4733-1 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Проектом закона предусматривается отмена определения категории сложности (1-5 категории) объектов строительства и внесение изменений в некоторые законодательные акты в сфере градостроительной деятельности, предусматривающие замену процедуры регистрации декларации на осуществление строительства и принятия в эксплуатацию объектов со средним и значительным классом последствий (ответственности), на разрешение на выполнение строительных работ и сертификата соответственно.

В то же время объекты с незначительными классами последствий (ответственности) будут проходить данную процедуру на основании сообщения.

Класс последствий определяется как характеристика уровня возможной опасности для здоровья и жизни людей, которые пребывают на объекте или в зоне его действия, материальных и социальных потерь, связанных с прекращением эксплуатации или с потерей целостности объекта строительства.

К объектам с незначительным классом последствий (СС1) относятся объекты, прекращение эксплуатации или потеря целостности которых несет угрозу для не более 50 человек, постоянно пребывающих на объекте, и не более 100 человек, пребывающих на объекте периодически.

Также определяется, что размер материальных убытков и/или социальных потерь в случае наступления последствий для объектов класса СС1 не превышает 2 500 минимальных зарплат (8 млн гривен по состоянию на 17 января).

К объектам со значительным классом последствий (СС3) относятся жилые дома выше 100 метров и/или объекты, прекращение эксплуатации или потеря целостности которых несет угрозу для более 400 постоянно пребывающих на объекте людей.

Как сообщали Українські Новини, Рада приняла законопроект №4733-1 за основу 12 июля 2016 года.