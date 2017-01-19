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Топливно-энергетический комплекс
Рада ввела классы последствий для строительных объектов вместо категорий сложности
14:23 17.01.2017 |
Верховная Рада ввела классы последствий для строительных объектов вместо категорий сложности.
За принятие в целом законопроекта №4733-1 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Проектом закона предусматривается отмена определения категории сложности (1-5 категории) объектов строительства и внесение изменений в некоторые законодательные акты в сфере градостроительной деятельности, предусматривающие замену процедуры регистрации декларации на осуществление строительства и принятия в эксплуатацию объектов со средним и значительным классом последствий (ответственности), на разрешение на выполнение строительных работ и сертификата соответственно.
В то же время объекты с незначительными классами последствий (ответственности) будут проходить данную процедуру на основании сообщения.
Класс последствий определяется как характеристика уровня возможной опасности для здоровья и жизни людей, которые пребывают на объекте или в зоне его действия, материальных и социальных потерь, связанных с прекращением эксплуатации или с потерей целостности объекта строительства.
К объектам с незначительным классом последствий (СС1) относятся объекты, прекращение эксплуатации или потеря целостности которых несет угрозу для не более 50 человек, постоянно пребывающих на объекте, и не более 100 человек, пребывающих на объекте периодически.
Также определяется, что размер материальных убытков и/или социальных потерь в случае наступления последствий для объектов класса СС1 не превышает 2 500 минимальных зарплат (8 млн гривен по состоянию на 17 января).
К объектам со значительным классом последствий (СС3) относятся жилые дома выше 100 метров и/или объекты, прекращение эксплуатации или потеря целостности которых несет угрозу для более 400 постоянно пребывающих на объекте людей.
Как сообщали Українські Новини, Рада приняла законопроект №4733-1 за основу 12 июля 2016 года.
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