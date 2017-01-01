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Венецианская комиссия поддержала проект закона о КС – пресс-служба президента Украины
Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) на заседании в пятницу поддержала разработанный экспертами Совета по вопросам судебной реформы при президенте Украины законопроект "О Конституционном суде Украины", сообщается на официальном сайте главы украинского государства.
В выводе комиссии отмечается, что "проект закона, имплементирующем изменения в Конституцию, является значительным шагом вперед во внедрении европейских стандартов в конституционной юстиции". "Комиссия приветствует конкурсный отбор судей, сложения судьями присяги непосредственно перед Конституционным судом, установление временных границ для отбора и назначения судей, увольнения судей непосредственно Конституционным судом, исключение нормы об увольнении судьи за нарушение присяги, введение института конституционной жалобы", - говорится в решении.
Законопроект был внесен на рассмотрение Верховной Рады с целью имплементации изменений в Конституцию в части правосудия, вступившим в силу 30 сентября 2016 года. Проект предлагает нормы о порядке организации и деятельности КС, статуса судей КС, устанавливаются нормы оснований и порядка обращения в КС, процедура рассмотрения им дел и выполнения решений КС.
Проект закона внедряет институт конституционной жалобы, как дополнительный механизм защиты прав и свобод граждан. Подать конституционную жалобу сможет физическое или юридическое лицо при условии, что окончательное судебное решение по ее делу вступило в силу после 1 октября 2016 года, и со дня вступления им в законную силу прошло не больше 3 месяцев, а также были использованы все национальные средства юридической защиты.
КС будет действовать в составе коллегий, Сенатов или Большой палаты. В рамках коллегий будут решаться вопросы об открытии конституционного производства. Сенаты будут рассматривать вопрос по индивидуальной конституционной жалобе лица.
Большая палата в полном составе судей КС будет решать вопрос конституционности законов Украины, актов Верховной Рады, президента Украины, Кабмина, Верховного Совета Крыма; официального толкования Конституции; конституционности законов и их отдельных положений по конституционным жалобам физических и юридических лиц в случае отказа Сената от разбирательства дела в пользу Большой палаты; решение процессуальных вопросов, возникающих во время конституционного производства и другие вопросы отнесены к компетенции КС.
Законопроект вводит конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи ЕС, которым предусмотрено, что президент, Верховная Рада, съезд судей будут формировать конкурсные комиссии, члены которых должны быть законодателями с признанным уровнем компетенции. Каждая конкурсная комиссия по результатам анализа информации о кандидатах и проведения собеседований будет давать рекомендации субъекту назначения.
Как сообщалось, законопроект №5336-1 "О Конституционном суде Украины" был внесен на рассмотрение Верховной Рады 17 ноября сего года и в тот же день был направлен на экспертизу Венецианской комиссии.
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