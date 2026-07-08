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Резервні котельні швидше підключатимуть до газу завдяки новим правилам
11:11 08.07.2026 |
Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) ухвалила зміни, які удосконалюють порядок приєднання резервних джерел теплової енергії до газорозподільних систем в умовах воєнного стану.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба регулятора.
"Завдяки змінам резервні котельні та інші джерела теплової енергії можна буде швидше вводити в роботу, якщо через ворожі обстріли теплоелектроцентралі, теплоелектростанції чи інші теплогенеруючі об'єкти будуть пошкоджені, знищені або втратять можливість експлуатації", - пояснили в Нацкомісії.
Ухвалені зміни до постанови від 29 березня 2022 року №355 визначають механізм використання вивільненої потужності газорозподільних систем без перевищення допустимих параметрів газоспоживання, а також порядок взаємодії військових адміністрацій, операторів газорозподільних систем, Оператора ГТС, операторів теплових мереж, власників об'єктів і замовників послуг з приєднання.
Крім того, документ регламентує експлуатацію таких об'єктів, їх переведення у режим резерву та подальше відновлення роботи основних джерел теплової енергії.
На переконання голови НКРЕКП Юрія Власенка, це ще один крок до підвищення стійкості енергосистеми та успішного проходження опалювального сезону.
«Ухвалене рішення дає змогу ефективніше використовувати газову потужність, яка вивільняється після пошкодження енергетичних об'єктів внаслідок ворожих обстрілів. Замість того щоб ця потужність простоювала, її можна оперативно спрямувати на роботу резервних котелень та інших об'єктів генерації, які виробляють тепло та забезпечують гаряче водопостачання», - зазначив Власенко.
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