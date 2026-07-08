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АНАЛІТИКА

Тариф на передачу електроенергії може зрости до 928,45 грн/МВт·год — рішення НКРЕКП

НКРЕКП схвалила тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії з 1 серпня 2026 року на рівні 928,45 грн/МВт*год (тут і далі без ПДВ), передає Енергореформа.

Відповідне рішення прийняте на засіданні регулятора 7 липня, яке транслювалося онлайн. Проєкт буде розміщенний на сайті для обговорення з метою прийняття остаточного рішення.

"Тариф на послуги з передачі е/е з 01.08.2026 становить: для користувачів системи (крім підприємств "зеленої" електрометалургії) - 928,45 грн/МВт*год (зростання 25%), для підприємств "зеленої" електрометалургії - 563,26 грн/МВт*год", - йдеться в обгрунтуванні регулятора до проєкту відповідної постанови.

У тому числі, згідно з документом, тарифна складова на виконання спеціальних обов'язків із забезпечення збільшення частки виробництва е/е з альтернативних джерел енергії становитиме 365,19 грн/МВт*год.

Проєкт постанови був схвалений з приміткою за умови усунення законодавчої колізії.

"Будемо сподіватися, що найближчим часом парламент прийме відповідне рішення, бо різні люди трактують по-різному, і колізія буде усунута. Тоді ми зможемо остаточно  затвердити тариф", - прокоментував голова НКРЕКП Юрій Власенко під час засідання. 

Як повідомляла Енергореформа, НКРЕКП відмовилася переглядати тариф "Укренерго" на передачу з 1 липня до зняття законодавчої колізії, яка виникла після прийняття закону про market coupling і яка унеможливлює виплату компенсацій "зеленій" генерації з тарифу системного оператора.

У тексті закону про market coupling №4834-IX була прописана норма, згідно з якою в тариф "Укренерго" заборонено включати будь-які спецобов'язки (ПСО). За законом, вона мала діяти з 1 січня 2030 року, але через технічну помилку секретаріату енергетичного комітету Верховноїх Ради не була включена в наведений в прикінцевих положеннях перелік норм закону, які починають діяти з цього часу.

НКРЕКП 26 травня схвалила з 1 липня 2026 року тариф НЕК "Укренерго" на передачу е/е у розмірі 903,53 грн/МВт*год (без ПДВ), що на 21,62% вище чинного.

Перед цим "Укренерго" офіційно звернулася до національного регулятора НКРЕКП з проханням про перегляд тарифів на передачу та диспетчеризацію.

Підставами для перегляду тарифів "Укренерго" бачить кілька чинників. Зокрема, зростання курсів валют, яке створює додаткове фінансове навантаження на "Укренерго", в тому числі у контексті виконання передбачених чинним законодавством спеціальних обов'язків перед "зеленою" генерацією, ціна якої фіксується в євро.
За матеріалами: reform.energy
 

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