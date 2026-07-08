Тариф на передачу електроенергії може зрости до 928,45 грн/МВт·год — рішення НКРЕКП

НКРЕКП схвалила тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії з 1
серпня 2026 року на рівні 928,45 грн/МВт*год (тут і далі без ПДВ),
передає Енергореформа.
Відповідне рішення прийняте на засіданні регулятора 7 липня, яке
транслювалося онлайн. Проєкт буде розміщенний на сайті для обговорення з
метою прийняття остаточного рішення.
"Тариф на послуги з передачі е/е з
01.08.2026 становить: для користувачів системи (крім підприємств
"зеленої" електрометалургії) - 928,45 грн/МВт*год (зростання 25%), для
підприємств "зеленої" електрометалургії - 563,26 грн/МВт*год", - йдеться
в обгрунтуванні регулятора до проєкту відповідної постанови.
У тому числі, згідно з документом, тарифна складова на виконання
спеціальних обов'язків із забезпечення збільшення частки виробництва е/е
з альтернативних джерел енергії становитиме 365,19 грн/МВт*год.
Проєкт постанови був схвалений з приміткою за умови усунення законодавчої колізії.
"Будемо сподіватися, що найближчим часом
парламент прийме відповідне рішення, бо різні люди трактують по-різному,
і колізія буде усунута. Тоді ми зможемо остаточно затвердити тариф", -
прокоментував голова НКРЕКП Юрій Власенко під час засідання.
Як повідомляла Енергореформа, НКРЕКП відмовилася переглядати тариф "Укренерго" на передачу з 1 липня до зняття законодавчої колізії,
яка виникла після прийняття закону про market coupling і яка
унеможливлює виплату компенсацій "зеленій" генерації з тарифу системного
оператора.
У тексті закону про market coupling №4834-IX була прописана норма,
згідно з якою в тариф "Укренерго" заборонено включати будь-які
спецобов'язки (ПСО). За законом, вона мала діяти з 1 січня 2030 року,
але через технічну помилку секретаріату енергетичного комітету
Верховноїх Ради не була включена в наведений в прикінцевих положеннях
перелік норм закону, які починають діяти з цього часу.
НКРЕКП 26 травня схвалила з 1 липня 2026 року тариф НЕК
"Укренерго" на передачу е/е у розмірі 903,53 грн/МВт*год (без ПДВ),
що на 21,62% вище чинного.
Перед цим "Укренерго" офіційно звернулася до національного
регулятора НКРЕКП з проханням про перегляд тарифів на передачу та
диспетчеризацію.
Підставами для перегляду тарифів "Укренерго" бачить кілька чинників.
Зокрема, зростання курсів валют, яке створює додаткове фінансове
навантаження на "Укренерго", в тому числі у контексті виконання
передбачених чинним законодавством спеціальних обов'язків перед
"зеленою" генерацією, ціна якої фіксується в євро.