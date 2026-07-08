НКРЕКП схвалила ключовий документ для інтеграції енергоринків України та ЄС

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) затвердила порядок призначення номінованого оператора ринку електроенергії - ключовий документ для інтеграції енергоринків України та Євросоюзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба регулятора.

"НКРЕКП затвердила Порядок призначення номінованого оператора ринку електричної енергії (NEMO) - ключовий нормативно-правовий акт, що створює правові передумови для інтеграції українського ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку з відповідними сегментами ринків держав - членів Європейського Союзу в рамках механізму market coupling", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що документ визначає чіткі та прозорі правила призначення NEMO, моніторингу його діяльності, а також підстави для призупинення або припинення виконання ним відповідних функцій. Наступним кроком стане процедура призначення NEMO відповідно до затвердженого порядку.

У НКРЕКП пояснили, що механізм market coupling передбачає об'єднання українського ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку з відповідними ринками держав - членів Європейського Союзу. Основою цього механізму є координація роботи номінованих операторів ринку різних країн.

Серед іншого, market coupling дозволить здійснювати транскордонну торгівлю електричною енергією за єдиними правилами. Очікується також, що об'єднання енергоринків посилить конкуренцію, підвищить ліквідність організованих сегментів ринку, забезпечить більш ефективне формуванню ринкових цін і поглибить інтеграцію України до єдиного європейського енергетичного простору.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 квітня підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики».

Впровадження норм закону про об'єднання енергетичних ринків України та Євросоюзу триватиме упродовж 2026-2027 років.