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Вітроенергетика України: +400 МВт за пів року і ще понад 1400 МВт до 2027-го
17:15 06.07.2026 |
У першому півріччі 2026 року в Україні було введено в експлуатацію 70 вітротурбін загальною потужністю 414,8 МВт, до кінця 2027 року очікується ще 1424 МВт, передає Енергореформа.
Про це повідомила Українська вітроенергетична асоціація, посилаючись на результати опитування учасників асоціації, проведеного нещодавно.
"Попри виклики, сектор вітроенергетики України демонструє стійке зростання. За даними УВЕА, у першому півріччі 2026 року в Україні було введено в експлуатацію 70 вітротурбін загальною потужністю 414,8 МВт", - йдеться в повідомленні УВЕА у Facebook 6 липня.
Всього за її даними, портфель вітроенергетичних проєктів в Україні на період 2027-2033 років перевищує 10 ГВт, а географія майбутніх ВЕС охоплює майже всі регіони країни.
"Найбільший приріст нових потужностей очікується у 2028 та 2029 роках - 1773 МВт і 1972 МВт відповідно, в той час як у 2027 році прогнозується приєднання до енергосистеми України ще 1424 МВт нових вітрових потужностей", - зазначила вітроенергетична асоціація.
УВЕА звернула увагу, що цікавим є й поява нового тренду: будівництво систем накопичення енергії (УЗЕ) на майданчиках ВЕС, а також проєктування і будівництво гібридних електростанцій, до складу яких входять ВЕС, СЕС і УЗЕ.
"Поточна динаміка підтверджує стабільний розвиток вітроенергетичної галузі та її важливу роль у відновленні й трансформації енергосистеми України. Кожен новий мегават вітрової генерації - це ще один крок до енергетично незалежної, стійкої та зеленої України", - наголосила УВЕА.
Як повідомляла Енергореформа, на початку червня голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков зазначав, що в Україні з початку війни станом на кінець першого кварталу 2026 року встановлено 703 МВт потужності вітроелектростанцій.
Наприкінці грудня 2025 року, за даними УВЕА, загальна потужність встановлених в Україні ВЕС наразі становила 2,3 ГВт, з яких 1,3 ГВт розміщено на тимчасово окупованій території.
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