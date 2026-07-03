Нафтогаз і Національна поліція України викрили масштабні маніпуляції з газовими лічильниками — Корецький

Голова правління Нафтогазу Сергій Корецький повідомив про викриття масштабної схеми з втручання в газові лічильники майже по всій країні. Про це він написав у Facebook.

"Схема негідна за своєю суттю: з одного боку - зловмисники, які пропонували такі лічильники, з іншого - підприємці та побутові споживачі, які свідомо купували й встановлювали ці незаконні прилади, добре розуміючи наслідки своїх дій", - заявив він.

За словами Корецького, двом фігурантам оголошено підозру, одного затримано.

"Група Нафтогаз буде добиватися повної компенсації завданих збитків. Фахівці Газмереж залучені до демонтажу незаконних приладів", - додав він.