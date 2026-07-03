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Україна зменшила закупівлі електроенергії на 25% у червні
11:48 03.07.2026 |
У червні порівняно із травнем Україна зменшила імпорт електроенергії на 25% до 259 тис. МВт-год., експорт зріс на 61% - до 151,5 тис. МВт-год.
Як передає Укрінформ, про це повідомила консалтингова компанія ExPro.
"У червні 2026 року Україна імпортувала 295 тис. МВт·год електроенергії, що на 25% менше, ніж у травні. Про це свідчать попередні розрахунки ExPro Electricity. Водночас експорт електроенергії у червні зріс на 61% та становив 151,5 тис. МВт·год", - йдеться у повідомленні.
Минулого місяця після виходу з ремонту міждержавної лінії електропередачі суттєво зріс імпорт електрики зі Словаччини: до 74,3 тис. МВт·год порівняно із 941 МВт·год у травні. Водночас, імпорт із Польщі скоротився на 71%.
Найбільша частка імпорту традиційно припала на угорський напрямок, через який було поставлено 42% усіх обсягів електроенергії. Другим за обсягами став словацький кордон, на який припало 25% імпорту.
Найбільшим напрямком експорту також була Угорщина - 56% від загального обсягу.
Загалом з початку 2026 року Україна експортувала 309 тис. МВт-год. електроенергії, імпорт склав 4,3 млн МВт-год.
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