Тарифи на передачу електроенергії зростуть з 1 липня — рішення НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із оперативно-диспетчерського управління з 1 липня на 7,8% - до 118,64 грн/МВт-год (без ПДВ).

Відповідне рішення ухвалене на засіданні регулятора 30 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з прийнятим рішенням, із 1 липня тариф на диспетчерське управління зросте на 7,8% - до 118,64 грн/МВт-год (без ПДВ).

Регулятор також планував підвищити тариф на передачу на 21,8% до 903,53 грн/МВт-год (без ПДВ), однак питання було зняте з розгляду через юридичну колізію в оновленому законодавстві про ринок електроенергії. НКРЕКП планує повернутися до розгляду зміни тарифу на передачу пізніше.