Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Тарифи на передачу електроенергії зростуть з 1 липня — рішення НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із оперативно-диспетчерського управління з 1 липня на 7,8% - до 118,64 грн/МВт-год (без ПДВ).

Відповідне рішення ухвалене на засіданні регулятора 30 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з прийнятим рішенням, із 1 липня тариф на диспетчерське управління зросте на 7,8% - до 118,64 грн/МВт-год (без ПДВ).

Регулятор також планував підвищити тариф на передачу на 21,8% до 903,53 грн/МВт-год (без ПДВ), однак питання було зняте з розгляду через юридичну колізію в оновленому законодавстві про ринок електроенергії. НКРЕКП планує повернутися до розгляду зміни тарифу на передачу пізніше.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,7917
  0,0561
 0,13
EUR
 1
 51,0334
  0,1335
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 09:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,4390  0,15 0,33 44,9363  0,11 0,24
EUR 50,7210  0,21 0,41 51,3863  0,13 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,6950  0,13 0,30 44,7250  0,13 0,30
EUR 50,9701  0,17 0,33 50,9909  0,17 0,34

ТОП-НОВИНИ

Облікова ставка під питанням: у НБУ обговорюють діапазон 15–16% у найближчі місяці

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес