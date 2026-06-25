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АНАЛІТИКА

Фонд підтримки енергетики спустошений: Міненерго заявляє про потребу ще €650 млн

Міністерство енергетики, Європейська Комісія та Секретаріат Енергетичного Співтовариства виступили зі спільною заявою, де закликали збільшити внески до Фонду підтримки енергетики України.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У заяві наголошується, що цей фонд залишається ключовим інструментом відновлення енергетичної інфраструктури та забезпечення енергостійкості України.

Водночас незабезпечені потреби українського енергосектору перевищують 650 млн євро, тому сторони закликали міжародних партнерів мобілізувати додаткові ресурси для підтримки України напередодні зими.

За 2026 рік країни-партнери внесли до фонду понад 300 млн євро.

Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, що всі наявні ресурси фонду вже повністю законтрактовані, і без нових внесків реалізація наступних проєктів буде зупинена.

Загалом упродовж чотирьох років країни G7+ спрямували до Фонду підтримки енергетики 1,95 млрд євро.

За матеріалами: Економічна правда
 

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