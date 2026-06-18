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АНАЛІТИКА

Програма «СвітлоДІМ» профінансувала енергонезалежність будинків на ₴560 мільйонів

У рамках програми підтримки багатоквартирних будинків "СвітлоДІМ" профінансовано 2 228 будинки, які забезпечені акумуляторами, інверторами тощо.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій.

Уже профінансовано 2 228 будинки, на суму понад 560 мільйонів гривень, подано понад 3 889 заявок.

До урядової програми приєдналися 11 банків, які кредитують ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи тощо.

"Найчастіше обирають акумулятори, інвертори та блоки керування батареями - рішення, які забезпечують автономність без постійної потреби в паливі", - повідомили у відомстві.

Комісія Мінрозвитку вже розглянула 3 849 заявок, з них 2 228 погоджені, інші отримали відмову і після доопрацювання документів представники співвласників зможуть подати заявки знову.

За матеріалами: Економічна правда
 

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