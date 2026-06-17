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ЄС спрямує €75 мільйонів на ремонт захисного укриття ЧАЕС
09:30 17.06.2026 |
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення 75 млн євро на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.
"Європейський Союз спрямує 75 млн євро грантової допомоги на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомила Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту G7", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кошти спрямують на відновлення захисної споруди над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС, яка зазнала пошкоджень внаслідок російських атак.
"Відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, підвищення стійкості енергосистеми та забезпечення надійного енергопостачання залишаються серед наших пріоритетів. Вдячний Європейській комісії та всім нашим партнерам за незмінну підтримку", - прокоментував перший віцепрем'єр-міністр України - міністр енергетики Денис Шмигаль.
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