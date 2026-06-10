Аналітики прогнозують можливий літній дефіцит електроенергії за помірного сценарію

Якщо літо проходитиме із помірними температурами, а російських атак не буде, дефіцит до 1 ГВт в енергосистемі України можливий у години найнижчої генерації сонячних електростанцій.

Про це заявив генеральний менеджер з організації консультативних послуг у сфері безпеки та стійкості DiXi Group Михайло Бабійчук під час на онлайн-дискусії "Energy Security Talks. Summer Outlooks", повідомляє кореспондент Укрінформу.

Для оцінки доступної генерації приймалося, що влітку частина атомних енергоблоків перебуває у ремонті, тому доступна потужність АЕС становитиме 4,5 - 5 ГВт. Потужності водної генерації обмежені, пропускну спроможність на імпорт електрики взято на рівні 2,45 ГВт.

"У першому сценарії ми припускаємо помірне літо без нових масштабних атак. У такому випадку пікове споживання може сягати 14,5 ГВт. Дефіцит можливий, але обмежений - до 1 ГВт у години, коли генерація СЕС нижча. Імовірність втрати навантаження - до 5%", - сказав Бабійчук.

Тобто, за першого сценарію існує ймовірність, що влітку дефіцит потужності буде 5% часу - протягом 60-90 годин за літній сезон. При цьому у критичні для енергосистеми години може бути залучена аварійна допомога (до 250 МВт) та використано резерв маневрової генерації.

У сценарії закладено, що 0,9 ГВт споживання покривається за рахунок "зеленої" енергетики.

Другий сценарій передбачає спекотне літо, але без російських атак на енергетику. У такому випадку через збільшення попиту на електрику дефіцит може виникнути навіть у години мінімального споживання. Очікувана втрата навантаження буде спостерігатися впродовж 846 годин у період із 1 червня до 31 серпня.

За такого сценарію НЕК "Укренерго" впроваджуватиме графіки відключень.

Третій сценарій передбачає спекотне літо та подальше руйнування генерації й електромереж через російські удари. У такому випадку ймовірність втрати навантаження близька до 100%. Обсяг енергії, що не постачатиметься, буде залежати від масштабів та конкретних днів обстрілів.

"Тому головний висновок по електроенергетиці - це те, що літні ризики формуються поєднанням спеки, ремонтів, стану мереж, імпорту електрики і ризику нових атак", - підсумував Бабійчук.