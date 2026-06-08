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Україна та ЄС готуються до повного об’єднання енергоринків у 2028 році
09:57 08.06.2026 |
Впровадження норм закону про об'єднання енергетичних ринків України та Євросоюзу триватиме упродовж 2026-2027 років.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в інтерв'ю, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради.
"Я думаю, що імплементація триватиме 2026-2027 роки. Сподіваємося, що вже у 2028 році відбудеться повний market coupling (механізм об'єднання національних ринків в єдиний простір - ред.). Це означатиме об'єднання нашого та європейського енергоринків. Тоді закон запрацює на практиці", - сказав Герус.
Він наголосив, що після об'єднання енергоринків спроститься імпорт електрики завдяки пришвидшенню та автоматизації цього процесу. Відповідно, у разі проблем із власною генерацією в Україні буде менше відключень світла.
Крім того, завдяки отриманню доступу до українського ринку для європейських постачальників і зростанню конкуренції вага та ринкова влада великих гравців зменшиться.
"Українські енергетичні гравці так само стануть повноцінними гравцями європейського енергетичного ринку", - підкреслив Герус.
Депутат зазначив, що після об'єднання енергоринків українські компанії зможуть торгувати електрикою не лише у сусідніх країнах, а по всій Європі.
"Крім того, у нас є можливості і хороші кліматичні умови для будівництва зеленої генерації, сприятливе законодавство, яке стимулює інвестиції. Нові інвестори можуть приходити в наш енергетичний сектор, будувати енергетичні об'єкти й продавати електроенергію до країн ЄС", - додав Герус.
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