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Уряд встановив нові квоти підтримки виробників "зеленої" е/е на 2026р. та прогнозні квоти на 2027-2030рр.
11:51 05.06.2026 |
Кабінет міністрів України встановив нові квоти підтримки відновлюваної енергетики на 2026 рік та індикативні прогнозні показники річних квот підтримки на 2027-2030 роки.
Рішення уряду закріплено розпорядженням Кабміну від 27 травня 2026 року №508-р "Про внесення змін до розпорядження КМУ від 1 квітня 2026 р. №298 "Деякі питання проведення аукціонів з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики на 2026 рік та встановлення індикативних прогнозних показників річних квот підтримки на 2027-2029 роки".
Згідно з документом, введено новий показник з надання квот для "енергії сонячного випромінювання разом з установкою зберігання енергії (УЗЕ)".
Загальна квота підтримки для виробників електроенергії з альтернативних джерел на 2026 рік встановлена в обсязі 1000 МВт, у тому числі: для енергії сонячного випромінювання - 50 МВт, енергії сонячного випромінювання разом з УЗЕ - 100 МВт, енергії вітру - 700 МВт, а також інших альтернативних джерел, включаючи мікро-, міні- та малі ГЕС - 150 МВт.
Окрім того, документом встановлено новий графік аукціонів з розподілу квоти підтримки на 2026 рік з їх проведенням у вересні-жовтні замість червня.
Індикативні прогнозні показники річних квот підтримки виробників е/е з альтернативних джерел енергії на 2027-2030 роки
|Найменування показника
|Одиниця виміру, МВт*год
|2027
|2028
|2029
|2030
|річна квота підтримки, в т. ч. з:
|359
|386,2
|404,4
|425,8
|енергії сонячного випромінювання
|15
|16
|17
|18
|енергії сонячного випромінювання разом з УЗЕ
|30
|31,2
|32,4
|34,8
|енергії вітру
|173
|183
|193
|203
|біомаси
|39
|44
|46
|48
|біогазу
|21
|28
|29
|29
|мікро-, міні- та малі ГЕС
|5
|5
|5
|5
|геотермальної енергії
|1
|1
|1
|1
|
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