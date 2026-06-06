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АНАЛІТИКА

Уряд встановив нові квоти підтримки виробників "зеленої" е/е на 2026р. та прогнозні квоти на 2027-2030рр.

Кабінет міністрів України встановив нові квоти підтримки відновлюваної енергетики на 2026 рік та індикативні прогнозні показники річних квот підтримки на 2027-2030 роки.

Рішення уряду закріплено розпорядженням Кабміну від 27 травня 2026 року №508-р "Про внесення змін до розпорядження КМУ від 1 квітня 2026 р. №298 "Деякі питання проведення аукціонів з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики на 2026 рік та встановлення індикативних прогнозних показників річних квот підтримки на 2027-2029 роки".

Згідно з документом, введено новий показник з надання квот для "енергії сонячного випромінювання разом з установкою зберігання енергії (УЗЕ)".

Загальна квота підтримки для виробників електроенергії з альтернативних джерел на 2026 рік встановлена в обсязі 1000 МВт, у тому числі: для енергії сонячного випромінювання - 50 МВт, енергії сонячного випромінювання разом з УЗЕ - 100 МВт, енергії вітру - 700 МВт, а також інших альтернативних джерел, включаючи мікро-, міні- та малі ГЕС - 150 МВт.

Окрім того, документом встановлено новий графік аукціонів з розподілу квоти підтримки на 2026 рік з їх проведенням у вересні-жовтні замість червня.

Індикативні прогнозні показники річних квот підтримки виробників е/е з альтернативних джерел енергії на 2027-2030 роки

Найменування показника Одиниця виміру, МВт*год
2027 2028 2029 2030
річна квота підтримки, в т. ч. з: 359 386,2 404,4 425,8
енергії сонячного випромінювання 15 16 17 18
енергії сонячного випромінювання разом з УЗЕ 30 31,2 32,4 34,8
енергії вітру 173 183 193 203
біомаси 39 44 46 48
біогазу 21 28 29 29
мікро-, міні- та малі ГЕС 5 5 5 5
геотермальної енергії 1 1 1 1
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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