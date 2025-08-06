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АНАЛІТИКА

Нацкомісія спростить відключення підприємств від електроенергії за борги

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електроенергії, які мають посилити платіжну дисципліну серед непобутових споживачів.

Згідно із запропонованими змінами, наявність ухвали суду про відкриття провадження у справі не буде підставою для відключення непобутового споживача від електропостачання у випадку наявності заборогованості, повідомляє пресслужба регулятора, який ще має затвердити цей проєкт постанови.

При цьому електропостачальник має письмово попередити такого споживача про відключення не менш ніж за 10 робочих днів. Крім того, зміни до Правил роздрібного ринку електроенергії не забороняють судам забороняти відключати елекстропостачання у якості забезпечення позову, зауважили у пресслужбі регулятора.

"Схвалений проєкт постанови... спрямований на покращення платіжної дисципліни та недопущення зловживань з боку непобутових споживачів, які мають заборгованість за постачання електричної енергії та використовують судові механізми з метою безпідставного збереження електропостачання", - пояснили у НКРЕКП.

Водночас гарантії безперебійного живлення залишаються незмінними для захищених споживачів та об'єктів критичної інфраструктури - лікарень, водоканалів, теплогенерації, оборонних підприємств тощо.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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