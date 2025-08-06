Фінансові новини
- |
- 06.08.25
- |
- 20:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
РФ атакувала розподільчу станцію транзиту газу зі США та Азербайджану Трансбалканським газопроводом - Міненерго
13:55 06.08.2025 |
У ніч на 6 серпня 2025 року РФ здійснила цілеспрямовану атаку на компресорну станцію "Оператора ГТС України" (ОГТСУ) в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону, яка забезпечує диверсифікований маршрут поставки природного газу в Україну.
"Дана компресорна станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу", - повідомило Міністерство енергетики України в середу.
Також уночі на 6 серпня обладнання, яке забезпечує вказані поставки, було атаковано десятками ударних безпілотників.
Як зазначили в Міненерго, РФ нанесла удар суто по цивільній інфраструктурі, цілеспрямовано проти енергетики та водночас проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі.
Наразі на місці удару працюють фахівці для встановлення наслідків атаки.
"Масована російська атака дронами на ключову компресорну станцію Трансбалканського маршруту свідчить про те, що москва використовуватиме всі доступні засоби і важелі для знищення енергетичної незалежності європейців та альтернативних маршрутів постачання газу", - зазначила міністр енергетики України Світлана Гринчук.
За її словами, якщо росіянам буде дозволено безкарно бити по українській енергетичній інфраструктурі та газових маршрутах, то жоден інфраструктурний об'єкт в Європі не буде в безпеці.
Раніше Міністерство оборони країни-агресора повідомило про нанесення ударів по об'єктах газотранспортної системи України.
"Оперативно-тактичною авіацією, ударними безпілотними літальними апаратами, ракетними військами та артилерією угруповань військ Збройних сил РФ завдано удару по об'єктах газотранспортної системи", - сказано в повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Після тривалих скандалів уряд призначив Цивінського директором БЕБ
|Довіра до Зеленського знизилася до 58% - КМІС
|США схвалили продаж Україні послуг із обслуговування гаубиць М777 на 203,5 млн доларів
|Зеленський поговорив із Трампом: Потрібно якнайшвидше припинити війну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Уряд підтримав угоду з Північною Македонією про посилення «транспортного безвізу»
|Нацкомісія спростить відключення підприємств від електроенергії за борги
|Міноборони України кодифікувало 50 нових боєприпасів у липні
|Нафта прискорила зростання, Brent на рівні $68,7 за барель
|Рахункова палата розпочала аудит щодо закупівель безпілотників для ЗСУ
|Зеленський підписав закон про примусове вилучення землі і нерухомості у громадян та бізнесу на Закарпатті
|Мінфін у липні перерахував ₴10,7 мільярда трансфертів місцевим бюджетам
Бізнес
|10 тисяч готелів Європи позиваються проти Booking
|Китай запускає серійне виробництво безпілотних електричних тракторів без водія
|Tesla схвалила нову винагороду Маска на $29 млрд
|Qualcomm поза конкуренцією: у липневому топ-10 продуктивності AnTuTu лише два смартфони з чіпами від Mediatek
|У ЄС почали діяти вимоги до прозорості штучного інтелекту
|Tesla винна у смертельній аварії та має сплатити $329 млн, — рішення суду
|Великі технологічні компанії планують інвестувати $344 млрд у розвиток ШІ у 2025 році