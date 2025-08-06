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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

РФ атакувала розподільчу станцію транзиту газу зі США та Азербайджану Трансбалканським газопроводом - Міненерго

 

У ніч на 6 серпня 2025 року РФ здійснила цілеспрямовану атаку на компресорну станцію "Оператора ГТС України" (ОГТСУ) в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону, яка забезпечує диверсифікований маршрут поставки природного газу в Україну.

"Дана компресорна станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу", - повідомило Міністерство енергетики України в середу.

Також уночі на 6 серпня обладнання, яке забезпечує вказані поставки, було атаковано десятками ударних безпілотників.

Як зазначили в Міненерго, РФ нанесла удар суто по цивільній інфраструктурі, цілеспрямовано проти енергетики та водночас проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі.

Наразі на місці удару працюють фахівці для встановлення наслідків атаки.

"Масована російська атака дронами на ключову компресорну станцію Трансбалканського маршруту свідчить про те, що москва використовуватиме всі доступні засоби і важелі для знищення енергетичної незалежності європейців та альтернативних маршрутів постачання газу", - зазначила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

За її словами, якщо росіянам буде дозволено безкарно бити по українській енергетичній інфраструктурі та газових маршрутах, то жоден інфраструктурний об'єкт в Європі не буде в безпеці.

Раніше Міністерство оборони країни-агресора повідомило про нанесення ударів по об'єктах газотранспортної системи України.

"Оперативно-тактичною авіацією, ударними безпілотними літальними апаратами, ракетними військами та артилерією угруповань військ Збройних сил РФ завдано удару по об'єктах газотранспортної системи", - сказано в повідомленні.
За матеріалами: Економічна правда
 

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