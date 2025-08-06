Гринчук обговорила із тимчасовою повіреною у справах США в Україні посилення енергетичної безпеки

Міністр енергетики України Світлана Гринчук обговорила із Тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами, а також питання енергобезпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міненерго за підсумками зустрічі.

Серед інших ключових тем були ефективне використання міжнародної допомоги для відновлення пошкодженої інфраструктури, реалізація довгострокових проєктів із декарбонізації енергетики та залучення інвестицій через Українсько-американський фонд відбудови.

«США залишаються одним із ключових партнерів України у зміцненні стійкості енергосистеми. Спільні зусилля спрямовані на захист енергетичної інфраструктури, розвиток сучасної генерації та інтеграцію до європейського енергетичного простору», - наголосила Гринчук.

Окрему увагу було приділено співпраці в атомній енергетиці у межах реалізації ініціативи REPowerEU, спрямованої на відмову ЄС від використання російського ядерного палива. Обговорено також стабілізацію газового ринку, зокрема збільшення імпорту та використання українських підземних сховищ як потенційного регіонального хабу.

Сторони порушили й питання ядерної безпеки на Запорізькій АЕС та в Чорнобильській зоні відчуження.