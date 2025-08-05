Україна прискорює виконання рекомендацій Єврокомісії у сфері енергетики

В Україні переглянуто терміни ухвалення законів стосовно розвитку енергетичної галузі, виконання яких передбачене Планом заходів з імплементації рекомендацій Європейської комісії.

Про це повідомляє Міністерство енергетики за підсумками наради з виконання Плану заходів у межах Звіту про прогрес України в межах Пакету розширення ЄС-2024 під головуванням віцепрем'єр-міністра Тараса Качки, передає Укрінформ.

Зазначається, що вже у третьому кварталі 2025 року Україна має ухвалити законодавство щодо транспозиції Інтеграційного пакету електроенергії (раніше планувалося на перший квартал 2026 року). У четвертому кварталі 2025 року має набути чинності законодавство про стимулювання інвестицій у відновлювані джерела енергії (раніше планувалося на третій квартал 2026 року).

Заступник міністра енергетики Роман Андарак відзначив конструктивну співпрацю з Верховною Радою.

«Парламент уже підтримав у першому читанні законопроєкт про об'єднання ринків, ще три законопроєкти погоджені профільним комітетом», - зазначив він.

Андарак поінформував про підготовку законопроєкту щодо посилення гарантій незалежності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розробленого спільно з регулятором і Секретаріатом Енергетичного співтовариства. Його ухвалення підвищить ефективність роботи Нацкомісії та прозорість рішень на енергоринках.

Окремо обговорювалися зміни до Митного та Податкового кодексів, закону «Про альтернативні види палива» для приведення їх у відповідність до директив ЄС, а також створення реєстру установок, що працюють на біопаливі.