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АНАЛІТИКА

Україна у липні збільшила експорт електроенергії на 16% - ExPrо

Україна у липні збільшила експорт електроенергії на 16% - ExPrо

 

У липні 2025 року Україна збільшила експорт електроенергії на 16% порівняно з червнем 2025 року - до 282,2 тис. МВт-год, імпорт - на 24,7%, до 257,7 тис. МВт-год.

Як передає Укрінформ, про це повідомила консалтингова компанія ExPro.

"Різко зросли поставки електроенергії до Молдови, в розрізі доби за цим напрямом експорт відбувався майже в усі години. Загалом, до Молдови у липні було експортовано понад 115 тис. МВт-год. електроенергії, що становить 41% від усього обсягу", - йдеться в повідомленні.

Проте за усіма іншими напрямами експорт скоротився, найбільше зниження (на 24%) було у поставках до Словаччини.

У липні минулого року експорту електроенергії не було, зауважують аналітики.

За обсягами Україна залишається нетто-експортером, проте, за оцінкою ExPro, загальні витрати на імпорт є істотно більшими за надходження від експорту.

Імпорт електроенергії у липні 2025 року зріс на 24,7% порівняно з попереднім місяцем - до 257,7 тис. МВт-год.

Скоротились поставки з Молдови (на 55%) та з Польщі (майже на 1%). За іншими напрямками імпорт зріс. Найбільшу частку в структурі імпорту і надалі займає Угорщина - майже 41%.

Порівняно з липнем 2024 року цьогоріч імпорт електроенергії знизився втричі.
 

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