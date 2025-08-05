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Україна у липні збільшила експорт електроенергії на 16% - ExPrо
09:32 05.08.2025 |
У липні 2025 року Україна збільшила експорт електроенергії на 16% порівняно з червнем 2025 року - до 282,2 тис. МВт-год, імпорт - на 24,7%, до 257,7 тис. МВт-год.
Як передає Укрінформ, про це повідомила консалтингова компанія ExPro.
"Різко зросли поставки електроенергії до Молдови, в розрізі доби за цим напрямом експорт відбувався майже в усі години. Загалом, до Молдови у липні було експортовано понад 115 тис. МВт-год. електроенергії, що становить 41% від усього обсягу", - йдеться в повідомленні.
Проте за усіма іншими напрямами експорт скоротився, найбільше зниження (на 24%) було у поставках до Словаччини.
У липні минулого року експорту електроенергії не було, зауважують аналітики.
За обсягами Україна залишається нетто-експортером, проте, за оцінкою ExPro, загальні витрати на імпорт є істотно більшими за надходження від експорту.
Імпорт електроенергії у липні 2025 року зріс на 24,7% порівняно з попереднім місяцем - до 257,7 тис. МВт-год.
Скоротились поставки з Молдови (на 55%) та з Польщі (майже на 1%). За іншими напрямками імпорт зріс. Найбільшу частку в структурі імпорту і надалі займає Угорщина - майже 41%.
Порівняно з липнем 2024 року цьогоріч імпорт електроенергії знизився втричі.
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