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АНАЛІТИКА

Керівника Енергетичної митниці відсторонили після розслідування «Схем»

Керівника Енергетичної митниці відсторонили після розслідування «Схем»

 

Очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара тимчасово відсторонили від виконання посадових обов'язків.

Про це повідомила Державна митна служба України.

Інформацію щодо Комара із журналістського розслідування «на виконання доручення керівництва держави» спільно перевірятимуть митна служба, Мінфін, НАЗК та правоохоронні органи.

«З огляду на це, Держмитслужбою ухвалено рішення про відкриття дисциплінарного провадження стосовно Анатолія Комара з відстороненням його від виконання посадових обов'язків», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, розслідувачі «Схем» (проєкт «Радіо Свобода») зафіксували розкішний спосіб життя родини посадовця. Як зазначається, з початку великої війни вона збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень; сам митник пересувається на представницькому Mercedes S-Class; а його дочка здобуває платну освіту в Королівському коледжі в Лондоні.

Журналісти також установили зв'язки керівника Енергетичної митниці з групою компаній, що фігурує в розслідуванні правоохоронців.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко відреагувала публічно на цю інформацію: наказала перевірити факти, викладені в журналістських розслідуваннях, і невідкладно доповісти про результати та вжиті заходи.
За матеріалами: hromadske.ua
 

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