Фінансові новини
- |
- 05.08.25
- |
- 07:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Керівника Енергетичної митниці відсторонили після розслідування «Схем»
23:08 04.08.2025 |
Очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара тимчасово відсторонили від виконання посадових обов'язків.
Про це повідомила Державна митна служба України.
Інформацію щодо Комара із журналістського розслідування «на виконання доручення керівництва держави» спільно перевірятимуть митна служба, Мінфін, НАЗК та правоохоронні органи.
«З огляду на це, Держмитслужбою ухвалено рішення про відкриття дисциплінарного провадження стосовно Анатолія Комара з відстороненням його від виконання посадових обов'язків», - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, розслідувачі «Схем» (проєкт «Радіо Свобода») зафіксували розкішний спосіб життя родини посадовця. Як зазначається, з початку великої війни вона збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень; сам митник пересувається на представницькому Mercedes S-Class; а його дочка здобуває платну освіту в Королівському коледжі в Лондоні.
Журналісти також установили зв'язки керівника Енергетичної митниці з групою компаній, що фігурує в розслідуванні правоохоронців.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко відреагувала публічно на цю інформацію: наказала перевірити факти, викладені в журналістських розслідуваннях, і невідкладно доповісти про результати та вжиті заходи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Корупція на дронах. Як Банкова впорається з новим ударом по іміджу
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди виділять €500 млн на американську зброю для України. Серед допомоги — ракети до Patriot
|Офіс генпрокурора відкрив справу щодо очільника Енергетичної митниці після розслідування «Схем»
|Депутата від «Слуга Народу» Кузнєцова, якому закидають корупцію на закупівлі дронів і РЕБ, взяли під варту
|Арахамія приходив у САП, коли там розслідували справу проти одеського бізнесмена Кауфмана, з яким його пов'язують - експрокурор САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|«Укрнафта» остаточно завершила угоду про купівлю мережі Shell. Держава стала 100% власником
|Сибіга обговорив із міністром економіки Японії поглиблення співпраці між країнами
|У Японії відбувся форум з економічної відбудови України: підписано 29 домовленостей
|Офіс генпрокурора відкрив справу щодо очільника Енергетичної митниці після розслідування «Схем»
|Керівника Енергетичної митниці відсторонили після розслідування «Схем»
|Земельний банк приніс держбюджету 1 млрд грн за 10 місяців
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 0,017% до 58,95 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 0,018% до 56,07 грн/л
Бізнес
|Випромінювання супутників Starlink впливає на астрономічні дослідження
|Штучний інтелект від Anthropic виявився найпопулярнішим серед бізнес-користувачів, обійшовши OpenAI
|Більшість iPhone для США тепер виготовляють в Індії
|Epic Games знову перемогла Google у суді — Android може кардинально змінитися
|OpenAI прибрала функцію, яка дозволяла знаходити діалоги користувачів з ChatGPT через Google
|Пошук Google AI Mode стає розумнішим — підтримка PDF, зображень та відео на підході
|Новий ЦОД ШІ у Вайомінгу споживатиме у 5 разів більше енергії, ніж все населення штату