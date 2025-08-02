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АНАЛІТИКА

Імпорт газу в Україну за рік зріс у 16 разів

Імпорт газу в Україну за рік зріс у 16 разів

 

Імпорт природного газу в Україну за липень 2025 року зріс до найвищого за майже два роки рівня, з вересня 2023 року, досягнувши 833 млн кубометрів. Порівняно з червнем (539 млн кубометрів) обсяги імпорту зросли в 1,5 раза, а в порівнянні з липнем 2024 року (52 млн кубометрів) - у 16 разів.

Про це свідчать дані ExPro.

Зростання обсягів імпорту природного газу в липні пов'язано з продовженням підготовки до наступного опалювального сезону, зокрема, із закачуванням газу до підземних сховищ.

У липні структура імпорту змінилася, майже весь газ надходив до "митного складу" українських підземних газосховищ - 774 млн кубометрів, або 93% усього імпорту, з яких 3,4 млн кубометрів із використанням послуги short-haul. Крім того, близько 59 млн кубометрів (7%) імпортовано напряму до української ГТС.

"Нафтогаз України" в липні імпортував уесь природний газ до "митного складу" українських підземних сховищ. За оцінками ExPro, компанія протягом місяця імпортувала понад 90% усього імпорту. Решту газу імпортували приватні компанії.

Найбільше газу було імпортовано з Угорщини - 300 млн кубометрів, або 36% усього імпорту. Також поставки відбувалися зі Словаччини - 268 млн кубометрів (32,2%), Польщі - 260 млн кубометрів (31,2%) та Трансбалканського напрямку - 5,1 млн кубометрів (0,6%).

Крім того, Трансбалканським маршрутом (з Болгарії через Румунію до України) наприкінці липня імпортовано незначний обсяг азербайджанського природного газу в рамках тестової угоди між "Нафтогазом" та SOCAR Energy Ukraine.

Загалом, Україна за сім місяців 2025 року збільшила обсяги імпорту природного газу в 13 разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до 2,93 млрд кубометрів.

Більшу частину природного газу імпортував "Нафтогаз" - майже 90%, приватні компанії - понад 10%. Найбільше газу цього року імпортовано з Угорщини - 1,47 млрд ккубометрів (50%), з Польщі - 760 млн кубометрів (25,95%), зі Словаччини - 698 млн кубометрів (23,85%) та з Трансбалканського напрямку - 5 млн кубометрів (0,2%).

Як повідомлялося, наприкінці липня група "Нафтогаз" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією групи SOCAR - SOCAR Energy Ukraine.

Раніше член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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