Грантова допомога: 140 українських підприємств отримали 63 мільйони на енергостійкість

У межах проєкту «Підтримка енергостійкості мікро та малих підприємств України» 140 компаній отримали 63 мільйони гривень грантової допомоги.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

Зазначається, що більше половини грантової підтримки (57%) підприємці інвестували у відновлювальні джерела енергії, переважно у сонячні батареї. Ще 15% коштів спрямували на установки зі зберігання енергії, 8% - на енергоефективне обладнання та 7% - на генератори. Загальна потужність встановлених енергозберігаючих систем - 4 764 кВт.

Найбільшу частку грантової підтримки отримали підприємці з регіонів, що зазнали значних руйнувань: це прифронтові Дніпропетровська, Сумська і Харківська області, а також прикордонні Львівська та Волинська області.

За видами економічної діяльності найбільше грантів отримали підприємства переробної промисловості, торгівлі, будівництва та готельно-ресторанної справи.