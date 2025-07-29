Нова міністерка енергетики Світлана Гринчук підтримує добудову енергоблоків Хмельницької АЕС, однак попереду переговори й дискусії щодо того, які саме атомні блоки буде застосовано.

Про це Гринчук заявила в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомляє Укрінформ із посиланням на НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що у своєму коментарі міністерка висловила чітку позицію щодо подальшого розвитку атомної галузі, зокрема можливості добудови енергоблоків Хмельницької АЕС.

«Я вважаю, що це потрібно робити. З якими блоками ми це робитимемо? Це процес переговорів і дискусій. Ми повинні розуміти, що розвиток добудови нових атомних потужностей - це достатньо тривалий процес», - зазначила Гринчук.

Найближчим часом, за її словами, запланована зустріч з міністром енергетики Болгарії, де обговорюватимуть подальші двосторонні кроки у сфері добудови енергоблоків.

За словами Гринчук, саме атомна генерація залишається опорою енергетичної стійкості країни. Під час війни атомна генерація стабільно давала 50-60% в енергобалансі, що дозволяє пережити зиму.

Як повідомлялося, 15 квітня віцепрем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров заявив, що країна не продаватиме Україні два російські реактори з недобудованої АЕС "Белене", які планували використати для Хмельницької АЕС.

Верховна Рада 11 лютого 2025 року підтримала закупівлю у Болгарії обладнання російського виробництва для добудови двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. При цьому для фактичного старту добудови парламент має ухвалити окремий закон.

Нині на Хмельницькій АЕС працюють два енергоблоки номінальною потужністю 1000 МВт кожен. Енергоблок №3 ХАЕС почали будувати у вересні 1985 року, №4 - у червні 1986-го. Обидва блоки запроєктовані на потужність 1000 МВт, з реакторною установкою ВВЕР-1000/В-320. Попри будівельну готовність 3-го блоку на 75% та 4-го - на 28%, у 1990 році через мораторій на будівництво нових АЕС проєкт призупинили.