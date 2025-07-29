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АНАЛІТИКА

Бронювання потужності Трансбалканського газопроводу зросло у 2,6 раза - Міненерго

 

На серпень 2025 року заброньовано 20% пропускної спроможності Трансбалканського газового маршруту; попит ринку зростає.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві енергетики за результатами аукціону на платформі RBP.

«Маршрут через Трансбалканський коридор розширює доступ України до ресурсів із південного напрямку та дає змогу закуповувати газ у нових країнах-експортерах. Це також створює додаткові можливості для використання наших ПСГ європейськими трейдерами», - зазначила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Завдяки новому спільному продукту бронювання потужностей, ініційованому Міненерго та ОГТСУ, вартість транспортування цим коридором зменшилася на 25%, відкриваючи нові можливості для диверсифікації постачання та використання українських підземних сховищ газу.

Трансбалканський напрям став доступним для бронювання з червня цього року і вже демонструє зростання попиту з боку ринку. Наприкінці 2024 року встановлено гарантовану потужність на рівні 7 млн кубометрів на добу.

Як наголосили в Міненерго, зараз сторони працюють над збільшенням гарантованої потужності до 11,5 млн кубометрів на добу вже у 2025 році.

Як повідомлялось, Україна наприкінці травня 2025 року схвалила спільний продукт для бронювання потужностей на Трансбалканському коридорі.

На першому аукціоні з бронювання потужності Трансбалканського маршруту, що відбувся 29 травня, обсяги не були заброньовані.
 

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