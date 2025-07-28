Фінансові новини
- |
- 28.07.25
- |
- 18:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Комісія з добору членів НКРЕКП внесла на розгляд Кабміну 4 претендентів
16:57 28.07.2025 |
Конкурсна комісія з добору кандидатів на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), внесла на розгляд Кабінету міністрів подання щодо призначення на вакантні посади чотирьох кандидатур в особі Романа Шикеринця, Максима Немчинова, Любомира Саловського та Сергія Пушкаря.
Про це свідчать результати засідання конкурсної комісії, яке транслювалося онлайн в урядовому Youtube-каналі в понеділок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс Україна".
"Конкурсна комісія на своєму засіданні здійснює відбір кандидатів для внесення на розгляд Кабінету міністрів з розрахунку чотири кандидатури на три вакантні посади", - заявила голова комісії Юлія Підкоморна.
Вказані кандидати за результатами відповідного конкурсного відбору отримали найвищий рейтинг та пройшли обов'язкову спецперевірку.
Як повідомлялося, 12 червня конкурсна комісія з добору кандидатів на посади члена НКРЕКП визначила переможцями конкурсу чотирьох з них: керівник групи взаємодії з контрагентами департаменту диспетчеризації АТ "Укргазвидобування" Шикеринець за результатами двох співбесід набрав 36,4 бала, ексзаступник міністра енергетики та віцепрезидент Energy Club Немчинов - 33,8 бала, начальник департаменту диспетчеризації "Укртрансгазу" Саловський - 30,4 бала та виконавчий директор НАЕК "Енергоатом", ексголова юрдепартаменту Фонду держмайна Пушкар - 30 балів.
З 1 липня 2025 року в НКРЕКП тільки четверо з семи її членів: голова Юрій Власенко, а також Костянин Ущаповський, Олександр Формагей та Руслан Слободян. Чотири члени регулятора є мінімально можливою кількістю для прийняття рішень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський підписав закон про реформу АРМА, необхідний для отримання коштів Ukraine Facility
|FT: Україна отримає 33 тисячі комплектів на базі ШІ для бойових дронів
|Рубіо: Трампу уривається терпець щодо Путіна
|ЄС та США нарешті уклали торговельну угоду: фон дер Ляєн розповіла деталі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|У понеділок, 28 липня, середня ціна на бензин марки А-95 становить 59,04 грн/л, на дизельне пальне - 56,07 грн/л
|Комітет ОПЕК+ відзначив загальне виконання угоди ОПЕК+, але закликав «штрафників» представити оновлені графіки компенсацій
|Test in Ukraine: виробник IRIS-T протестував в Україні наземного робота
|Комісія з добору членів НКРЕКП внесла на розгляд Кабміну 4 претендентів
|Зростання цін на нафту прискорилося, Brent подорожчала до $69,26 за барель
|Кабмін спростив правила відновлення газових та електромереж, щоб пришвидшити підготовку до зими
Бізнес
|В Києві затримали хакера, що керував одним з найбільших у світі форумів для кіберзлочинців
|Трамп змінив курс та погрожує заблокувати TikTok у США, якщо Китай не погодить продаж сервісу
|Volkswagen втратив півтора мільярда доларів через мита Трампа
|Лише за пів року хакери вкрали криптовалют на понад $3 млрд
|Китайські автовиробники завойовують Європу — вже попереду Ford, майже наздогнали Mercedes
|У роботі Starlink на кілька годин стався масштабний збій
|Сема Альтмана непокоїть вразливість фінансових систем перед ШІ