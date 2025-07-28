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Кабмін спростив правила відновлення газових та електромереж, щоб пришвидшити підготовку до зими
14:42 28.07.2025 |
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка зменшує бюрократичні вимоги для будівництва й реконструкції об'єктів газотранспортної системи та ліній електропередач.
Це рішення має дозволити компаніям швидше відновлювати пошкоджену інфраструктуру та реалізовувати нові проєкти у прифронтових областях напередодні опалювального сезону, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Крім того, це дасть змогу швидше зводити перемички, що забезпечують реверсні й обхідні маршрути постачання газу, а також оперативно прокладати нові повітряні та кабельні лінії у зонах найбільшого ризику.
"Такий крок дозволить швидко відновлювати пошкоджені війною лінії електропередачі та будувати нові, особливо в прифронтових зонах, а також значно скоротити строки підготовки та реалізації технічних рішень, спрямованих на посилення надійності та гнучкості системи транспортування природного газу", - зазначила очільниця міністерства Світлана Гринчук.
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