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АНАЛІТИКА

Кабмін спростив правила відновлення газових та електромереж, щоб пришвидшити підготовку до зими

 

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка зменшує бюрократичні вимоги для будівництва й реконструкції об'єктів газотранспортної системи та ліній електропередач.

Це рішення має дозволити компаніям швидше відновлювати пошкоджену інфраструктуру та реалізовувати нові проєкти у прифронтових областях напередодні опалювального сезону, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Крім того, це дасть змогу швидше зводити перемички, що забезпечують реверсні й обхідні маршрути постачання газу, а також оперативно прокладати нові повітряні та кабельні лінії у зонах найбільшого ризику.

"Такий крок дозволить швидко відновлювати пошкоджені війною лінії електропередачі та будувати нові, особливо в прифронтових зонах, а також значно скоротити строки підготовки та реалізації технічних рішень, спрямованих на посилення надійності та гнучкості системи транспортування природного газу", - зазначила очільниця міністерства Світлана Гринчук.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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