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Україна розпочала імпортувати азербайджанський газ Трансбалканським маршрутом
10:46 28.07.2025 |
Україна здійснила свою першу імпортну поставку азербайджанського газу через Трансбалканський коридор.
Про це повідомив голова правління групи "Нафтогаз" Сергій Корецький.
Це стало можливим завдяки укладанню угоди з компанією SOCAR Energy Ukraine. Перші поставки здійснюються тестовим маршрутом через Болгарію та Румунію до українського кордону.
Хоча обсяг газу поки невеликий, цей крок є важливим стратегічним досягненням для країни.
"Це стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України", - повідомив Корецький.
На останок він подякував колегам з Азербайджану за довіру.
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