Фінансові новини
- |
- 24.07.25
- |
- 16:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Росія здійснила масований обстріл однієї з ТЕС
11:53 24.07.2025 |
Росія здійснила масовану атаку на одну з теплоелектростанцій України.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
"Атакована станція не має жодного стосунку до військових обʼєктів", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки. Водночас деталей по ступінь руйнування не розголошують.
"Такі цілеспрямовані атаки є черговим доказом терору та геноцидальної політики агресора. Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла", - додали у Міненерго.
За матеріалами:
Економічна правда
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ втретє поспіль зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
|США схвалили продаж Україні засобів ППО та БМП на 322 млн доларів
|Комісія з відбору голови БЕБ повторно внесла в Кабмін кандидатуру Цивінського
|Верховний суд ухвалив витребувати у РНБО та Кабміну документи щодо санкцій проти Порошенка
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Єврокомісія не змінюватиме проєкт торговельної угоди з Україною попри зауваження окремих країн ЄС
|Нацбанк погіршив прогноз щодо обсягу міжнародних резервів
|НБУ погіршив прогноз щодо зростання економіки України
|«Пошук рішення триває»: Голова Нацбанку оцінив дефіцит фінансування на наступний рік у $13 мільярдів
|Ціни на нафту зростають, Brent торгується вище $69 за барель
|НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні до 9,7% у 2025р та 6,6% у 2026р
|НБУ втретє поспіль зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Бізнес
|ChatGPT щодня отримує 2,5 млрд. запитів, і це набагато менше, ніж у лідера
|Маск анонсував Baby Grok - безпечний чат-бот для дітей від xAI
|Повернення Nvidia до Китаю стикається з перешкодами у виробництві
|Китай заборонить перепродаж нових автомобілів протягом шести місяців після реєстрації
|WSJ: У Трампа передумали розривати контракти з SpaceX Маска
|Microsoft припинила залучати китайських інженерів до підтримки хмарних сервісів Пентагону
|В Індії анонсували виробництво власних напівпровідникових чипів